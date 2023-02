El segundo juicio por el caso Lucía Pérez comenzó este martes en la sede de Tribunales de Mar del Plata, con un importante operativo en las inmediaciones y con un limitado aforo dentro de la sala, lo que trajo críticas por parte de la familia: “Quien lo quiera ver, tiene que poder verlo”, pidió Marta Montero, madre de la joven, y cuestionó: “Este es un lugar público pero parece que fuese un lugar privado”.

Desde este martes y por las próximas semanas se llevará adelante la reedición del juicio por la muerte de la joven en el barrio Playa Serena, ocurrida hace siete años y tras una primera sentencia anulada, contra dos de los acusados, Matías Farías (29 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), teniendo en cuenta que Alejandro Maciel falleció en 2020.

La primera jornada del juicio comenzó con un tiempo lluvioso que no impidió el acompañamiento de distintas organizaciones y personas particulares que decidieron llegar a Mar del Plata desde distintas ciudades y ámbitos. Entre esas personas -e incluso siguiendo el juicio desde el edificio de Tribunales- estuvieron la diputada Romina Del Plá, familiares de víctimas como Gustavo Melmann o Sergio Maldonado, e incluso funcionarios provinciales y nacionales como la ministra de Mujeres Estela Díaz y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Además, a pesar de los vallados, se montó un escenario en Falucho y Tucumán e instalaron gazebos para intentar estar lo más cerca posible de la familia de Lucía: Marta, Guillermo Pérez y Matías Pérez Montero.

Allí, antes de ingresar a Tribunales, Marta Montero habló ante la prensa: “Después de 5 años y 2.308 días sin justicia esperamos que hoy Lucía empiece su camino de justicia y terminemos este calvario que llevamos desde hace casi 8 años. Desde aquella sentencia que se anuló, hace cinco años que venimos luchando para que hoy estemos empezando un debate para que lucía tenga justicia. Es terrible“, expresó en primera medida.

Las restricciones en las inmediaciones y el aforo dispuesto por las autoridades judiciales no pasaron desapercibidos por Marta y sembró cuestionamientos y pedidos para que revean esas limitaciones: “Es un juicio oral y público. Pido que se deje entrar a las familias. Hay familias de La Plata y Buenos Aires que han venido a acompañarnos para estar en el juicio porque a ellos les va a tocar en algún momento y quieren ver cómo es esto. Está la mama de Iara Rueda que viene de Jujuy y no puede entrar porque hay cinco lugares nada más. Tienen que estar todas las mujeres que quieran estar“, manifestó.

Además, recordó que incluso en sus peores momentos, la familia no dio razones para que se monte un operativo de esas características: “Este es un lugar público pero parece que fuese un lugar privado, parece que la justicia es un ámbito privado porque si determinada gente puede entrar y determinada no, pasamos a lo privado. Esto es lo que no queremos. El juicio debe ser oral y público y quien lo quiera ver, tiene que poder verlo. No somos violentos, en el peor momento con la sentencia que nos dieron, agarramos nuestras banderas y salimos a hacer una marcha, eso es lo que hicimos y lo que hemos hecho siempre. No pueden escudarse con que vamos a hacer algo porque jamás lo hicimos. Lo único que estamos pidiendo es justicia por Lucía”, cerró.

El juicio que comienza este martes está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata, integrado por Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone y, considerando que la condena por venta de drogas a ocho años de prisión está confirmada, en este caso está centrado en el debate en torno al delito que fue objeto de absolución en 2018: abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio.