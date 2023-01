Diez años de prisión para Analía Schwartz: “No deja de ser un paso muy importante”

La visión de los abogados de las familias denunciantes y de la fiscal del juicio tras conocerse la sentencia contra la docente.

(Fotos: Qué digital)

A pocos minutos de haberse conocido la condena a diez años de prisión impuesta a la docente Analía Schwartz en la causa por abuso sexual contra alumnos y alumnas de los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming de Mar del Plata entre 2012 y 2013, tanto la fiscal Florencia Salas como los abogados de las familias denunciantes mostraron su conformidad por haber alcanzado una condena pero también plantearon tener una “sensación ambigua” ya que no fueron dados por acreditados otra buena parte de los casos.

Por haber promovido “actos de corrupción de contenido sexual, prematuros, distorsivos y perversos” al menos a nueve alumnos de unos cuatro años y por haber abusado sexualmente de una de las víctimas durante una clase mientras se desempeñaba en el jardín de infantes del colegio Gianelli en 2013, la docente de música Analía Schwartz fue condenada este viernes a 10 años de prisión, en el segundo debate que se llevó adelante tras el primero realizado en 2017, que terminó con la absolución de la acusada y que posteriormente fue anulado.

“Es en parte lo que esperábamos, una condena, obviamente que recurriremos a Casación por las absoluciones previo a hacer lectura de los fundamentos de la sentencia que motivó esta decisión. Podemos decir que estamos conformes porque el veredicto condenatorio era el que esperábamos y sobre todo las familias necesitaban escuchar esto de parte del tribunal”, analizó la fiscal Salas, quien se hizo cargo de la representación del Ministerio Público Fiscal tras la jubilación del anterior fiscal Fernando Castro.

“Esto evidencia que se pudo demostrar, se pudo creer en lo que nos contaron tanto los chicos como sus padres”, señaló en relación a la sentencia y concluyó: “Estoy conforme porque se hizo justicia y los padres y los niños tienen justicia”.

En los alegatos la fiscal había solicitado que Schwartz fuera condenada a la pena de 30 años de prisión -más que lo que había sido requerido en el primer debate- por 9 casos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por una persona encargada de la educación y 3 de promoción a la corrupción de menores. Los abogados Sivo y Bernat, por su parte, habían pedido 30 y 35 años de prisión, respectivamente

El abogado César Sivo, tras escuchar la sentencia, indicó tener una “sensación ambigua” por haber logrado una condena pero no la esperada. “Hoy tenemos condenas y absoluciones, pero lo más importante es que por lo menos los hechos se acreditaron, al menos uno, con la intensidad y la contundencia que ese hecho tiene, estamos hablando de una promoción a la corrupción, de corromper a chicos de cuadro años”, enfatizó.

Y, así, consideró que si bien la pena de diez años está “lejos de la expectativa” y de lo pedido “no deja de ser un paso muy importante”. “Es mitigar un poco tanto dolor de las familias, de estos niños y niñas y dar una señal a la sociedad de que la Justicia, aunque tarde, llega y es justicia”, reflexionó.

También entendió que era de alguna manera esperable que los jueces no concedieran el pedido de detención inmediata tras la condena impuesta al reseñar cómo se llevó a cabo toda la causa por parte del Poder Judicial en relación a que los hechos ocurrieron a una institución educativa ligada a la Iglesia católica.

“No hay que perder de vista que siempre sobre determinadas instituciones básicamente hay una resistencia muy grande del Poder Judicial a tomar medidas cautelares, que no deja de tenerse en cuenta ese contexto. Hablamos de un colegio confesional, y a partir de ahí no se hicieron allanamientos al principio cuando se hacen normalmente en todas las causas, no se secuestraron dispositivos electrónicos de la docente a pesar de que se mencionaba que los filmaba y los grababa y tampoco se ordenó una detención”, enumeró y señaló: “La gravedad de los hechos en una situación normal hubiera significado una detención y acá no significó nada. Con una sentencia después de nueve años en los que (Schwartz) estuvo a derecho puede no ordenarse una detención”.

De todas maneras, planteó que la expectativa es que en caso de que en la próxima instancia, el Tribunal de Casación, la resolución sea confirmada “la detención tendría que ser inmediata”.

A su turno, el otro abogado de las familias, Martín Bernat, evaluó que la “contundencia del juicio fue sorprendente”. “La realidad es que esperábamos otro tipo de condenas, no la obtuvimos, entendíamos que la condena ejemplar era lo que necesitábamos no sólo para una especie de reparación para los niños víctimas y para los padres y las madres sino también para el mensaje a la sociedad de que estos tipo de casos no se van a permitir más y se van a investigar a fondo”, sostuvo.

También crítico el origen de la investigación en 2013. “La investigación a fondo no sucedió en este caso y es algo que lamentamos. Si hubiera existido en los primeros momentos una pesquisa como correspondía hoy el caso hubiera sido completamente distinto”.

En ese contexto, evaluó estar “satisfecho parcialmente con la condena” y adelantó que tras analizar los argumentos de los jueces acudirán al Tribunal de Casación por las absoluciones de los hechos en los que el tribual entendió que existía “una duda razonable.

“No sé si esto dará paz y tranquilidad porque los niños siguen sufriendo, los abusos son hechos que perduran durante toda la vida. Pero lo que los niños me pedían a través de sus padres es que esta mujer no volviera a cometer los hechos con otros nenes y eso entiendo que hoy lo hemos cumplido”, concluyó Bernat.