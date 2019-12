El “pastor” Hurtado, antes de la sentencia: “Jamás vamos a ser una secta”

A la espera del fallo que se conocerá al mediodía, el acusado de engañar, explotar y hasta abusar sexualmente de sus “fieles” habló ante los jueces.

(Fotos: Qué digital)

Tras el desarrollo del juicio iniciado en octubre, este lunes el Tribunal Oral Federal dará a conocer la sentencia en el marco del proceso contra el “pastor” Isaías Hurtado -acusado por trata de personas en perjuicio de 23 personas, abuso sexual con acceso carnal en cuatro casos y amenazas que fueron proferidas a otras cinco- y su expareja, Patricia Padilla Coronado. Y antes de que se conozca la resolución de los jueces, Hurtado dio sus “últimas palabras” en el debate y afirmó: “Jamás vamos a ser una secta como se nos tituló en este tribunal”.

La sentencia de los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz se dará a conocer este lunes al mediodía en el marco del juicio que se inició el pasado 4 de octubre, a más de tres años de los allanamientos y las detenciones.

Y, como ocurre habitualmente, en la previa de que se conozca la sentencia, los acusados tuvieron la oportunidad de dar sus “últimas palabras” ante los jueces. En ese marco, Hurtado dijo “no tener otra prioridad” que ocuparse de sus hijos y bregó por una sentencia absolutoria.

“Siempre voy a seguir amando a jesucristo, llevando el evangelio, las buenas noticias, pero como prioridad hoy es mi familia. Eso es todo, lo que quiero continuar de acá en más”, sostuvo en un tramo de sus palabras y sumó: “Es para lo único que me he preparado en estos tres años y seis meses, no me he preparado para otra cosa, me he preparado para salir en libertad y poder acompañar a mis hijos y que puedan tener un futuro”.

Asimismo, sostuvo que se “ha preparado” para que la fe de sus hijos “nunca sea dañada” y así apuntó: “Jamás haremos una secta, mis hijos van a seguir creciendo y creyendo en el señor jesucristo y jamás vamos a ser una secta como se nos tituló en este tribunal porque eso es muy dañino para niños que están creciendo como son mis hijos”.

En los alegatos, el fiscal Federal Juan Manuel Pettigiani solicitó una condena de 35 años para el “pastor” por los delitos de trata de personas en perjuicio de 23 personas, abuso sexual con acceso carnal en cuatro casos y amenazas que fueron proferidas a otras cinco. Y, por otro lado, pidió la pena de 10 años para la expareja de Hurtado, por considerarla partícipe necesaria del delito de trata de personas.

Para el fiscal federal, durante el debate quedó demostrado que la secta que dirigían captaba “fieles” a través de mensajes religiosos para que se congreguen en su Ministerio y luego explotarlos laboralmente.

EL CASO

En 2007 el pastor Hurtado fundó en Mar del Plata el templo evangélico “Monte Sion”, según afirmaba, luego de haber tenido “una visión de Dios” tras pasar cuarenta días en ayuno en una cueva. Hurtado vivía junto a su esposa y a sus ocho hijos en un chalet, donde también habitaban otras personas, fieles -en su mayoría que no eran de Mar del Plata- que buscaban refugio en el lugar y dormían en el altillo o en colchones en una carpa. A su vez, otras eran alojadas en viviendas cercanas a la propiedad.

De acuerdo a la acusación, se le atribuyó a Hurtado y Padilla Coronado haber utilizado -al menos entre julio del 2007 y julio de 2016, cuando se realizaron los allanamientos- la apariencia de un “Ministerio” religioso y los mensajes de fe y de existencia de un “ser superior” para captar y acoger personas en situaciones de vulnerabilidad -marcadas por su edad, estados de depresión, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y/o de educación- para congregarlas en reuniones que se llevaban a cabo en “el templo”. Ese “convocatoria” o captación se realizaba a través de la radio FM Zion, que funcionaba de manera ilegal en el 101.7, y a través de montesion.com.ar.

Engaños, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, control de la libertad, aislamiento de sus familias, persuasión para el aporte de recursos económicos, explotación laboral y abusos sexuales. Esas son solo algunas de las circunstancias que expusieron las víctimas del “pastor” Hurtado a lo largo de la investigación y en el juicio.