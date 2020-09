Espionaje ilegal: declararon los familiares de los tripulantes del Rigel

Guillermina Godoy se presentó ante el fiscal Daniel Adler, quien les mostró fotografías que habían sido tomadas en manifestaciones frente a la Base Naval.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los familiares de los tripulantes del buque pesquero Rigel, víctimas del espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se presentaron este martes ante el fiscal Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, y declararon en calidad de testigos. Esperan que se puedan ampliar las pruebas recolectadas en los archivos de la AFI para que la investigación vaya más allá de julio de 2019: “Nos han pasado cosas posteriores a esa fecha“, aseguró Guillermina Godoy, mamá de uno de los tripulantes desaparecidos.

Este lunes el fiscal empezó a tomar testimonios de víctimas del espionaje de la AFI macrista, según consta en la primera denuncia presentada por su actual interventora, Cristina Caamaño, ante la Fiscalía. Luego de la declaración de Valeria Carreras, la abogada de los familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan, este martes empezaron a declarar los otros familiares espiados: los vinculados al naufragio del Rigel.

Hasta el momento hay al menos tres de ellos que figuran en las fotografías tomadas por los agentes de inteligencia frente a la Base Naval, donde además de solidarizarse con las familias de los submarinistas protagonizaron sus propias marchas: Guillermina Godoy, Mateo Navarrete y Hugo Amadeo, quienes se erigieron como los referentes de las familias de los tripulantes del Rigel.

En diálogo con Qué digital, Godoy destacó ante todo “el grupo humano” que estaba presente en la audiencia: “Hubo un muy buen trato con los tiempos que uno se tiene que tomar para todo esto al revivir todo esto”.

Contó que les mostraron las imágenes que se encuentran en la denuncia de Caamaño, muchas de las cuales recuerda su contexto, y otras no. En general, las fotos fueron tomadas a los familiares frente a la Base Naval. “Hay cosas a las que no prestás atención. Les contamos otras cosas de esos días que hoy nos parecen raras. Si bien a veces uno peca de naturalizar que te pueden estar controlando o tener datos tuyos, terminamos naturalizando que eso era normal”, lamentó Godoy, a la hora de intentar recordar el contexto en el que fue fotografiada.

“Somos familiares que salimos a gritar, no somos terroristas. Uno convoca gente a las marchas y otras veces se solidariza, y nada más. Uno no sabe quién viene a las marchas ni se le anda pidiendo documento. Somos familias que estamos denunciando todo esto y si hoy tengo que volver a denunciar a pesar de ser espiada, lo voy a seguir haciendo”, aclaró.

Sin embargo, Guillermina espera que la causa pueda ir más allá, en consonancia con los pedidos que hizo la abogada Valeria Carreras este lunes: la denuncia de la AFI incluye maniobras de espionaje ocurridas entre enero de 2018 y julio de 2019, y sin embargo se espera que en la búsqueda de más archivos en los discos rígidos de la AFI -hasta ahora los peritados fueron encontrados en el marco de otra causa, sin ser buscados puntalmente- se pueda corroborar hechos posteriores que hacen presumir a las familias que seguían siendo espiados.

“Ellos investigan hasta julio de 2019 pero nos han pasado cosas posteriores a esa fecha. Me trataron de hackear la cuenta tres veces desde Mar del Plata. Primero hackearon el Facebook y publicaron en nombre mío barbaridades, y después dos veces la cuenta de Gmail. También el año pasado se me borró todo del teléfono y perdí todas las conversaciones”, enumeró Godoy.

Sin embargo, por el momento no hay más que fotos: “Me preguntaron si cambié el celular y si usé wifi. Pero por el momento no sabemos a ciencia cierta si estuvieron pinchados o no”, agregó y concluyó: “Quiero tener la causa, más allá de las fotos donde estamos muy bien identificados”.

A la espera de terminar las declaraciones testimoniales (el jueves declara su hijo, Mateo), advierte que este cuestión recién empieza, y destacó una vez más estar acompañada: “Tenemos para rato con esto, pero también tenemos el acompañamiento de Asistencia a la Víctima. Nos tranquilizaron, fue excelente. Nunca pensé que iba a estar en esta situación de espionaje”.