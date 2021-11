Espionaje ilegal: Macri volvió a pedir permiso para salir del país y las víctimas se oponen

El expresidente volvió de su viaje a Medio Oriente y solicitó autorización para viajar a Chile mientras se define su futuro en la causa por las tareas ilegales de la AFI contra familiares de víctimas de hundimientos.

Macri, tras la declaración indagatoria por espionaje. (Foto: archivo / Pablo Añeli-Télam)

Mauricio Macri regresó de su viaje autorizado a Arabia Saudita y, con cuestionamientos de la querella mayoritaria, volvió a solicitar permiso al juez que interviene en la causa de espionaje ilegal contra familiares de hundimientos, Martín Bava, ésta vez para ir a un evento de la FIFA en Chile. Familiares representados por la abogada Valeria Carreras aseguran que hubo irregularidades en su viaje a Medio Oriente y que podría entorpecer la causa. Se esperan definiciones del Juzgado de Dolores en torno a la situación procesal del expresidente.

Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmara al juez subrogante de Dolores al frente de la causa que investiga las tareas ilegales perpetradas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su mandato, contra familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan y de los buques Repunte y Rigel, en las últimas horas se conoció que el exmandatario regresó al país de su cuestionado viaje a Arabia Saudita y solicitó autorización a la Justicia para volver a salir del país en el marco de la prohibición que pesa sobre él desde que está imputado en la causa.

Según la presentación realizada por la defensa de Macri encabezada por el abogado Pablo Lanusse, el pedido responde a una nueva invitación, esta vez por parte de la empresa UPL quien -junto a la Fundación FIFA que integra el expresidente- organizará un evento “The Gigaton Challenge” en Santiago de Chile entre el 30 y el 1 de diciembre. Allí, se espera que Macri exponga sobre “cambio climático y agricultura sustentable”.

El abogado Pablo Lanusse volvió a utilizar entre sus argumentaciones de su pedido condiciones como el “arraigo” de Macri con el país y la supuesta falta de “riesgo” para el normal desarrollo de la causa. Además, se comprometieron a informar el regreso de Macri 72 horas antes, aunque ya está previsto su regreso en un vuelo del mismo 1 de diciembre.

Conocida esta nueva presentación, desde la querella mayoritaria de familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan -víctimas, a su vez, del espionaje perpetrado por la AFI- encabezada por la abogada Valeria Carreras, volvieron a expresarse en contra y se basaron en supuestas irregularidades de Macri en su viaje a Arabia Saudita y falta de detalles en torno a este nuevo viaje.

En ese sentido, además de poner en duda que haya existido una invitación concreta de la realeza árabe para el primer periplo, aseguran que el expresidente no informó debidamente un paso por Qatar, donde habría participado de eventos vinculados a la FIFA y la Fórmula 1, según publicó el sitio Doble Amarilla, y no solo habría sido una escala del viaje, como indicó su defensa.

“El imputado volvió a la Argentina, no ingresó por el acceso donde pasan los demás pasajeros sino que salió por “pista” escondiéndose, como un prófugo“, apuntaron desde la querella en el escrito presentado ante el juez Bava y manifestaron que “no debe creerse en su palabra, la ha despreciado su credibilidad y eso también debe ser evaluado a la hora de autorizarlo ante otro pedido de viaje”. Asimismo, argumentaron que, cuando todavía resta conocer su procesamiento o no en el marco de la causa, podría “producirse la fuga tan temida por mis representadas”, remarcó Carreras.

Mientras tanto, en el marco de la investigación por el espionaje ilegal de la AFI, tras la declaración indagatoria ya realizada por parte de Macri, el juez Bava debe resolver la situación procesal del expresidente: es decir, si lo procesa, lo sobresee o dicta una falta de mérito en torno a la acusación.

LA CAUSA

La causa en la que se investiga el accionar de la AFI durante el macrismo contra familiares de hundimientos se inició cuando la actual interventora del organismo presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta de un espionaje ilegal desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.

Tras el paso de la causa al Juzgado Federal de Dolores, que es subrogado por Martín Bava, desde julio se produjeron distintas declaraciones indagatorias, entre ellas las de la cúpula de la AFI: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, quienes ya fueron procesados por el juez al igual que Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI- y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.