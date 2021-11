Espionaje ilegal: la Cámara rechaza el pedido de Macri y confirma al juez Bava

Los camaristas marplatenses concluyeron “no se pudo evidenciar o traslucir parcialidad o dependencia alguna” en la actuación del juez, por lo que seguirá el frente de la causa.

El juez Martín Bava sigue al frente de la causa (Foto: archivo / Marcelo Nuñez)

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó este jueves al juez de Dolores Martín Bava al frente de la causa por el espionaje ilegal realizado sobre familiares de víctimas de hundimientos al rechazar el segundo planteo de recusación que había sido presentado por la defensa del expresidente Mauricio Macri. De esta manera, el magistrado seguirá a cargo del caso y en breve debe resolver si procesa a Macri.

Tras la audiencia realizada el viernes pasado con la presencia del abogado de Macri, Pablo Lanusse, y de los abogados querellantes representantes de los familiares víctimas del espionaje ilegal, este jueves los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez -Santiago Martín, que participó de la audiencia, está de licencia- resolvieron no hacer lugar al segundo pedido de recusación formulado por Macri, tal como ya lo habían hecho en el planteo anterior resuelto a fines de octubre.

De esa manera, el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, seguirá al frente de la investigación y uno de los próximos pasos que tendrá por delante tras la declaración indagatoria ya cumplida será resolver la situación procesal de Macri, es decir si lo procesa, lo sobresee o dicta una falta de mérito en torno a la acusación.

El segundo planteo de recusación se sustentó entre sus argumentos en la situación particular que se vivió en una de las citaciones a prestar declaración indagatoria por parte de Macri cuando la audiencia debió suspenderse porque el expresidente no había sido revelado del secreto de inteligencia, trámite que se ejecutó tras ese pedido y que derivó sí en su indagatoria cumplida el 3 de noviembre. El abogado Lanusse en su presentación sostuvo que existía “parcialidad” del juez, “falta de independencia” y “prejuzgamiento”.

Pero esos argumentos ahora fueron descartados por la Cámara de Mar del Plata. “Al evaluar diversos planteos de recusación en estas instancias judiciales debemos ser particularmente cuidadosos, a fin de evitar una manipulación del instituto, cuando se invoquen razones no comprobadas en la causa, residentes en el ánimo subjetivo de las partes, y que inviten al apartamiento de quien, aun cuando es designado juez subrogante, en términos de ley, resulta ser el “juez natural” de la causa”, advirtieron, en primer término, los jueces en la resolución a la que accedió Qué digital.

Los jueces describieron haber visto el video de la audiencia cuestionada por la defensa y concluyeron no advertir “algún motivo que pudiera generar temor de parcialidad o dependencia en los procedimientos, pasos y decisiones tomadas por el Juez en la causa, en lo relativo a lo acontecido en el marco de la audiencia”.

“No advertimos causales sobrevinientes al anterior rechazo de la recusación intentada por esta misma parte, siendo que de esas labores judiciales no se pudo evidenciar o traslucir parcialidad o dependencia alguna, tanto en la celebración de la audiencia cuestionada, como en el trámite del pedido de relevamiento del secreto al ex Presidente, sin perjuicio de la opinión que pudiera tenerse sobre la necesidad o no de contarlo, cuestión ajena a este expediente de recusación, y sobre la que el Juez opinó expresando que no resultaba necesario, pero que igualmente solicitó” a partir de un pedido del propio Macri, afirmaron los jueces.

Y plantearon que “las motivaciones invocadas (por la defensa) se sustentan en criterios subjetivos, pero no llegan a alcanzar el grado de objetividad que las normas procesales imponen como acceder a lo requerido”.

Por último, y tal como lo hicieron en el anterior pedido de recusación finalmente rechazado, los camaristas volvieron a generar una advertencia para el juez por la “adopción de algunas decisiones conductuales durante el transcurso del proceso, que cuestionadas por su desprolijidad – y que en definitiva fueron subsanadas-, deberán en lo sucesivo ser evitadas los fines de garantizar la buena marcha del mismo, teniendo en particular consideración el contexto en que se producen y las repercusiones institucionales que cada una de esas decisiones adoptadas conlleva”.

LA CAUSA

La causa en la que se investiga el accionar de la AFI durante el macrismo contra familiares de hundimientos se inició cuando la actual interventora del organismo presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta de un espionaje ilegal desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.

Tras el paso de la causa al Juzgado Federal de Dolores, que es subrogado por Martín Bava, desde julio se produjeron distintas declaraciones indagatorias, entre ellas las de la cúpula de la AFI: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, quienes ya fueron procesados por el juez al igual que Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI- y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.