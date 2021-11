Espionaje: “Queremos saber la verdad, por qué nos perseguían y nos sacaban fotos”

Dos familiares, víctimas de las tareas de espionaje ilegal en Mar del Plata, estuvieron en la Cámara Federal en el marco de la audiencia por la recusación del juez Bava.

(Fotos: Qué digital)

“Queremos saber la verdad, por qué nos perseguían, por qué nos sacaban fotos“. Bajo ese propósito expuesto en la puerta de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan -y también de los pesqueros Rigel y Repunte- que fueron espiadas ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) impulsan la causa judicial que este viernes tuvo una audiencia para tratar un nuevo planteo de la defensa del expresidente Mauricio Macri para recusar el juez de Dolores, Martín Bava. Andrea Mereles, una de las víctimas, mostró su malestar por las dilaciones y exigió respuestas.

Durante la audiencia realizada este viernes en la Cámara Federal de Mar del Plata, Andrea Mereles -pareja del tripulante Ricardo Gabriel Alfaro- e Isabel Polo -hermana de Daniel Alejandro Polo- se hicieron presentes junto a su abogado, Luis Tagliapietra -papá de Alejandro, otro de los tripulantes-, para intentar participar y ser escuchadas por los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, quienes deberán resolver si aceptan o no el segundo planteo de recusación contra el juez Bava de la defensa de Mauricio Macri, pero ello no fue permitido.

“Da mucha bronca todo lo que está sucediendo porque nosotros queríamos ser escuchado hoy y no nos permitieron”, enfatizó Andrea Mereles una vez terminada la audiencia y sumó: “Queremos saber la verdad, por qué nos perseguían, por qué nos sacaban fotos. Necesitamos saber la verdad”.

De acuerdo a las pruebas incorporadas en la causa, el 2 de abril de 2018 Andrea fue seguida y fotografiada en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI Allí se encontraba el presidente Macri jugando golf y las y los familiares buscaban entrevistarse con él y entregarle una carta. En el informe creado los agentes agregaron los links de acceso al perfiles de Facebook de la mujer al igual que capturas de pantallas en las que se ven fotos y posteos relativos a sus reclamos.

En el informe se incluyeron tres fotos de Mereles sentada sola en la vía pública. Además, los agentes de la AFI ingresaron a su perfil de Facebook y efectuaron una captura de pantalla en las que se ven familiares y una publicación en la que pedía la “inmediata renuncia” del por entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Por su parte, tras salir de la audiencia, Luis Tagliapietra, remarcó que Andrea “fue seguida, fotografiadas y filmada con su hijo menor de edad” y se preguntó: “¿Por qué esa perversidad? ¿Qué éramos nosotros? ¿Por qué las persiguieron, por qué sacaron sus perfiles de las redes sociales? Da escozor porque eran técnicas que se usaban en los años ’70 y pensamos que no iba a volver a pasar nunca más, pero pasó hace tres años atrás y durante por lo menos un año y queremos saber por qué, toda la verdad”.

Con respecto a la audiencia, el abogado planteó que una vez finalizada le dijo a los jueces “que confiaba en ellos, que confiaba en su objetividad” y que “por lo menos” tengan en consideración “sus sentimientos y necesidades” como víctimas.

Finalmente, Tagliapietra cuestionó las demoras provocadas por cada planteo de la defensa del expresidente Macri. “Que son maniobras dilatorias no hay ninguna duda, ellos lo que querían es que no hubieran ninguna resolución antes de las elecciones. A nosotros no nos interesa en lo más mínimo ni ésta ni ninguna elección, esto es una cuestión de justicia y lo que queremos es que se haga justicia, saber la verdad de lo que pasó y por qué”, concluyó.