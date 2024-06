Femicidio de Nicole Peña: condenaron a prisión perpetua a Marquestau

(Fotos: Qué digital)

Juan Domingo Marquestau fue condenado este jueves a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Nicole Peña, la joven de 27 años que en diciembre de 2021 fue golpeada, ahorcada y arrojada a un aljibe en un campo de la localidad de General Pirán.

La sentencia fue dada a conocer este jueves por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, con el acusado conectado de manera remota desde la cárcel, después de las dos audiencias del juicio que se llevaron a cabo la semana pasada.

De esa manera, los jueces respaldaron la acusación sostenida por el fiscal del caso, Ramiro Anchou, quien sostuvo que Marquestau entre las 19 del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de diciembre de 2021 recibió en el campo del que era casero a su expareja, y que una vez allí la golpeó con sus manos, le ató los pies y la ahorcó con una cuerda hasta dejarla inconsciente para después arrojarla a un aljibe donde finalmente murió a causa de asfixia por sumersión.

A su vez, los jueces descartaron la postura de la defensa oficial, a cargo de Mauro Giacomaso, que buscaba que se declarara la invalidez de la detención del acusado y por consiguiente todo el proceso al cuestionar la legalidad del operativo montado en el campo de General Pirán que derivó en su aprehensión y en el hallazgo del cuerpo de la víctima.

“No aguanto más, me mandé la cagada, no puedo dormir”, le dijo Marquestau a los policías cuando ingresaron al campo, de acuerdo a un acta que fue leída en el inicio del debate por pedido del defensor, a lo que sumó: “Me provocó y me harté, la ahorqué y la tiré al aljibe. Yo la amaba y me saqué las ganas”.