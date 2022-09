Incendio de autos en Aldosivi: excarcelaron a los dos imputados

La Justicia dictaminó que no podrán acercarse ni tener contacto con ningún jugador o empleado del club.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los dos acusados de provocar el incendio de cinco autos de jugadores y empleados que estaban estacionados dentro del predio del club Aldosivi fueron excarcelados en las últimas horas por disposición del juez Juan Tapia, quien además les impuso una restricción de acercamiento y de contacto telefónico o mediante redes sociales con futbolistas, integrantes del cuerpo técnico ni dirigentes del club marplatense.

El pedido de excarcelación para ambos imputados que estaban alojados en la Unidad Penal 44 de Batán había sido solicitado por el abogado defensor Antonio Armagno el pasado martes 6 de septiembre y tras una semana, finalmente fue aprobado por el Juzgado de Garantías N°4 a cargo del juez Juan Tapia.

No obstante, los dos acusados deberán cumplir una serie de restricciones como por ejemplo mantener la residencia verificada, y no podrán acercarse a menos de 500 metros respecto a las cinco víctimas del incendio de autos ocasionados en el predio deportivo: los jugadores José Devecchi, Francisco Cerro, Jonathan Zacaría y Braian Martínez, y el asistente del entrenador Leandro Somoza, Luis Rodríguez Pagaro.

Cabe aclarar que desde un principio desde Aldosivi habían informado que uno de los dueños de los autos incendiados era Bautista Kociubinki y no Zacaría como detalla el juez.

No obstante, estas restricciones no alcanzan solamente a los implicados, sino que a todos los integrantes del plantel profesional del conjunto marplatense así como también a los directivos de la institución. Además, los acusados de causar el incendio de los autos no podrán acercarse a un radio de 1000 metros del predio deportivo de Aldosivi ubicado en Punta Mogotes (avenida de los Trabajadores al 1800), como así también a todas las instalaciones deportivas y sociales del club, y por supuesto, no podrán asistir a los partidos que dispute Aldosivi.

Además, no podrán comunicarse por ningún medio con los empleados del club marplatense, ya sea vía telefónica, redes sociales, etcétera- y también se detalla que los acusados deberán concurrir a la sede del Juzgado los miércoles hábiles “a fin de asegurar su sujeción en el proceso” penal.

El grueso hecho se produjo durante la noche del 10 de agosto, después de que Aldosivi perdiera ante Godoy Cruz en Mendoza y quedara más complicado en la tabla de los promedios. Tras dos allanamientos, 20 días después del suceso detuvieron a una persona acusada de comenzar con los incendios dentro del pedio y horas más tarde, se entregó su hermano en Tribunales después de quedar en condición de prófugo.