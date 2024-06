“La ahorqué y la tiré al aljibe”: empezó el juicio por el femicidio de Nicole Peña

Desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de diciembre de 2021 no se supo nada de Nicole Peña hasta que su cuerpo fue encontrado dentro de un aljibe en un campo de General Pirán en el que su expareja era el casero: el propio Juan Domingo Marquestau señaló el lugar ante llegada de la Policía. Este lunes, 29 meses después, empezó a ser juzgado en Mar del Plata por el femicidio de la joven de 29 años con la certeza de que se enfrenta a la posible pena de prisión perpetua.

En el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 fue donde este lunes empezó el juicio contra Marquestau, quien desde el 26 de diciembre de 2021 permanece detenido bajo una acusación que solo prevé la pena de prisión perpetua: homicidio agravado por ser cometido con alevosía, por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir femicidio.

Esa fue la calificación que en el inicio del juicio el fiscal del caso, Ramiro Anchou, ratificó que buscará mantener a lo largo del debate encabezado por los jueces Gustavo Fissore, Alfredo Deleonardis y Leonardo Celsi.

Lo que el fiscal intentará que se dé por probado, según pudo saber Qué digital, es que Marquestau entre las 19 del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de diciembre recibió en el campo a su expareja, y que una vez allí la golpeó con sus manos, le ató los pies y la ahorcó con una cuerda hasta dejarla inconsciente para después arrojarla a un aljibe donde finalmente murió a causa de asfixia por sumersión.

Por su parte, la defensa oficial a cargo de Mauro Giacomaso adelantó que su estrategia durante el juicio apuntará a cuestionar inicialmente el operativo en el que la Policía ingresó al campo y aprehendió a Marquestau, al considerar que se vieron afectadas sus garantías constitucionales por lo que a partir de esa invalidez buscará impulsar su absolución.

De manera subsidiaria, también discutirá la calificación legal mantenida por la fiscalía en la acusación y el futuro monto de la pena que requerirá.

“No aguanto más, me mandé la cagada, no puedo dormir”, le dijo Marquestau a los policías cuando ingresaron al campo, de acuerdo a un acta que fue leída en el inicio del debate por pedido del defensor, a lo que sumó: “Me provocó y me harté, la ahorqué y la tiré al aljibe. Yo la amaba y me saqué las ganas”. Fue tras esas palabras y al encontrar el cuerpo de Nicole Peña en el aljibe que Marquestau quedó detenido.

De todos modos, se espera que el hombre -que durante su detención tomó mayor trascendencia por publicar videos en TikTok– declare a lo largo del juicio. Este lunes, en tanto, el debate empezó con los testimonios de la madre y dos hermanas de la víctima.

Justamente, el juicio por el crimen de Nicole Peña se inició este lunes 3 de junio en el que miles de mujeres volverán a salir a las calles de Mar del Plata bajo el grito de #NiUnaMenos, a nueve años de la primera masiva movilización contra los femicidios y la violencia machista. Y se da, a su vez, días después de otro femicidio ocurrido en la ciudad como el de Talía Aragón, cometido en los acantilados de la zona sur.