La denuncia de la AFI: también espiaron a familiares del buque Rigel

Así se desprende de la presentación realizada por la interventora dela agencia de inteligencia ante la Justicia Federal de Mar del Plata.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Documentos e informes confeccionados en 2018 y 2019 y hallados en tres discos rígidos son los que dieron origen a la denuncia que este miércoles la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata y en la que se puntualizó que ese material reflejó “tareas de vigilancia y seguimiento” sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan pero también del buque pesquero Rigel.

En la denuncia que formalmente quedó presentada en la Fiscalía Federal Nº2 que actualmente está a cargo del fiscal general Daniel Adler la interventora designada por el presidente Alberto Fernández en el inicio de su gestión, Cristina Caamaño, advierte sobre la “presunta comisión de un delito grave”.

“Realizando el correspondiente relevamiento de información que obra en esta Agencia, y puntualmente en el marco del cumplimiento de una diligencia judicial ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, se ha tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal contra familiares de los 44 tripulantes y personas transportadas del Submarino ARA San Juan”, sostiene el escrito y remarca que esas tareas de inteligencia “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo”, que durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo a cargo de Gustavo Arribas.

Y así, en otro tramo de la denuncia, Caamaño detalló que no sólo se halló material de espionaje vinculado a familiares del ARA San Juan en Mar del Plata sino también a allegados al pesquero Rigel, quienes desde el 9 de junio de 2018, tras el hundimiento del barco, se movilizaron una y otra vez en busca de Justicia.

Así, la denuncia detalla que ante la revisión de “distintos soportes tecnológicos utilizados en la Delegación Provincial de Mar del Plata” el área técnica del organismo halló “documentos e informes confeccionados en los años 2018 y 2019, los que reflejan tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan y buque Rigel”.

En ese período de tiempo detallado por la denuncia en algunas ocasiones tanto familiares del ARA San Juan como del Rigel compartieron marchas y movilizaciones.

Y en la denuncia se puntualiza que los documentos fueron hallados en tres discos rígidos diferentes, en uno de los cuales se encontraron diez archivos digitales, en otro trece y en otro seis.

Según la interventora de la AFI, ese material “a todas luces acreditan el espionaje llevado a cabo por la AFI durante los años 2018 y 2019 al colectivo de familiares referenciado”.

“El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan. Queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aún, la agencia no tenía – y menos aún hoy tiene competencias para realizar este tipo de tareas. Es por ello que las acciones aquí denunciadas no tienen ningún tipo de justificación, y las tornan lisa y llanamente en un delito grave“, concluye la presentación de Caamaño que ahora deberá empezar a tramitarse ante el fiscal Adler y el juez federal Santiago Inchausti.