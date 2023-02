Lucía Pérez, segundo juicio: un pedido de disculpas por los errores de la fiscal Sánchez

El fiscal Leandro Arévalo señaló en su alegato las “falencias” del accionar de la primera investigadora que “derivaron en un perjuicio” para la causa.

La fiscal María Isabel Sánchez (Foto: Qué digital)

El accionar de la fiscal María Isabel Sánchez en la investigación del caso Lucía Pérez ha sido cuestionado en diversas instancias y por distintos actores judiciales. Y este jueves, durante su alegato en el segundo juicio, el fiscal Leandro Arévalo hizo lo propio como un pedido de “disculpas”: el funcionario judicial habló de “errores” cometidos por su par -que actualmente se desempeña en la Fiscalía de Flagrancia- y lamentó que los mismos “derivaron en un perjuicio” para la causa.

“Se impone hacer un pedido de disculpas en el nombre del Ministerio Público Fiscal”. Esa fue la primera definición que dio este jueves en su alegato en el segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez el fiscal Leandro Arévalo, el tercero que tiene a cargo la causa desde su origen. Toda la investigación inicial la llevó adelante la por entonces titular de la Fiscalía N°8, María Isabel Sánchez, y -con ella desplazada- el primer juicio tuvo la representación de Daniel Vicente.

“Gran parte de los errores con que tanto el doctor Vicente como yo hemos tenido que lidiar y tratar de solucionar en la etapa de juicio derivaron en un perjuicio para el conocimiento del hecho”, planteó Arévalo y, sin nombrar a Sánchez, reconoció que el Ministerio Público Fiscal “tuvo sus falencias y estas falencias afectaron las pretensiones de la familia de la víctima”.

Entre las falencias, el titular de la Fiscalía N°7 describió que hubo algunas de tipo “estructural” y otras “significativas”. Y enumeró que la fiscal ni nadie de su equipo fueron al lugar de los hechos en los primeros momentos, que se perdieron elementos de prueba que podrían haber sido de relevancia y que la médica de Policía tampoco se hizo presente aquel sábado 8 de octubre de 2016 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Playa Serena donde se constató la muerte de la adolescente tras haber sido trasladada por los acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani (más Alejandro Maciel, quien falleció en 2020).

Entre los “errores”, el fiscal mencionó que desde el primer momento en el centro de salud donde permaneció Farías “no hay nada documentado” más allá de un acta inicial ni tampoco de cuando la Policía fue con Farías hasta su casa para buscar las pertenencias de la adolescente. También cuestionó que se le haya permitido irse a su casa con la advertencia de que “no tocara nada”. Farías fue acusado formalmente y detenido al día siguiente mientras andaba en la camioneta de Offidani en inmediaciones de su casa. Recién en ese momento su casa fue allanada.

“Farías y Offidani la misma tarde en que Lucía es dejada en la sala tenían los celulares y no les secuestró, a los dos se les podía hacer análisis para detectar presencia de tóxicos y no se les hizo”, enumeró el fiscal y también cuestionó que “nadie pudo explicar por qué estuvo la morguera 45 minutos” en el CAPS con el detalle de que la médica de Policía no se hizo presente en el lugar.

“Transcurrieron siete años de la causa discutiendo en qué condiciones llegó el cuerpo a la sala y esto es porque la morguera llegó con un personal de segunda categoría y no hubo médico”, criticó el funcionario judicial.

Como parte de su alegato más tarde el fiscal repararía en que a su entender el cuerpo de Lucía fue “acondicionado” para trasladarlo a la sala de salud pero no “lavado” como se acusó inicialmente. Sólo uno de los varios policías y médicos que declararon en el juicio hizo referencia a, supuestamente, a haberle visto el pelo y parte de la ropa “húmeda”. El resto lo descartó.

También el fiscal cuestionó que “de manera inconcebible” la fiscal Sánchez -sin nombrarla- permitió que Farías presentara un escrito -aconsejado por la defensa- como declaración indagatoria sin que se le hicieran preguntas básicas por más que no las respondiera. Sobre ese aspecto subrayó que la Fiscalía General y la Procuración “tampoco dijeron nada”.

Las críticas más fuertes que recayeron sobre Sánchez a lo largo de la causa se centraron en una conferencia de prensa que dio -de manera inusual- a las pocas horas del hecho en la que afirmó que el causal de muerte de Lucía había sido el dolor que le había provocado un “violento abuso sexual infrahumano” con un objeto. Es que luego esa postura fue descartada tras la realización de la Junta Médica con la Asesoría de la Suprema Corte en la que se definió que el fallecimiento de Lucía se produjo a partir de una “asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar”.

Los jueces -ahora en proceso de jury- que llevaron adelante el primer juicio de 2018, en el que se absolvió a los acusados por abuso sexual y femicidio y se los condenó por venta de drogas, definieron que la fiscal se desempeñó con “falta de compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad”. E incluso resolvieron enviar la resolución a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para que se evaluara el “posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”, aunque nunca se conocieron avances en ese sentido.

Sánchez tras la elevación a juicio de la causa -que también tuvo críticas por parte de la Justicia de Garantías- comenzó una licencia médica, luego fue desplazada de la Fiscalía N°8 que terminó por disolverse y actualmente forma parte de la Fiscalía de Flagrancia.