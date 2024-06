Municipales: el amparo contra los descuentos deberá resolverlo la Justicia laboral

Así lo definió la Suprema Corte bonaerense en referencia al expediente que apunta contra los descuentos por paro y la quita de presentismo.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense definió que será el Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata el organismo que deberá tramitar y resolver el amparo por medio del cual el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) busca dejar sin efecto los descuentos por días de paro y la quita del presentismo, medidas tomadas por intendente Guillermo Montenegro como parte del prolongado conflicto salarial.

La definición del máximo tribunal bonaerense fue tomada después de que el expediente presentado por el sindicato pasara primero por el Tribunal de Trabajo N°4 y después por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 y que ambos se declaran incompetentes para tramitar el caso.

De esa manera, con la resolución tomada por los jueces Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kohan más Florencia Budiño (del Tribunal de Casación, que integra la Corte por falta de magistrados) quedó zanjada la cuestión y ahora el Tribunal de Trabajo N°4 deberá empezar a tramitar el amparo y tomar una primera definición en base al pedido de dictado de una medida cautelar.

Sin embargo, y si bien omitieron en su momento su tratamiento, ya en una primera definición que habían dado los jueces Cecilia Bártoli, Alejandro Escobrar y Orlando Cappitelli antes de declararse incompetentes adelantaron que a su entender no correspondería el dictado de la cautelar solicitada ya que la decisión guardaría total relación con la cuestión de fondo sobre la que deberán fallar: si se debe ordenar o no que se deje sin efecto el descuento de los días de paro y el quite del premio por el presentismo (equivalente a 15 días anuales de licencia) dispuestos por Montenegro.

Como parte del enfrentamiento que decidió establecer el intendente con el STM ante el conflicto que se vendría al definir que ya no habrá acuerdos salariales que acompañen a la inflación, fueron tres las medidas anunciadas.

Una de ellas fue empezar a descontar los días de paro y otra fue el dictado de un decreto a través del cual derogó un inciso del Decreto N°397/2001, en el cual se establecía que sería pagado el premio por presentismo (equivalente a 15 días anuales de licencia) incluso a quienes adhirieran a medidas de fuerza propias o de entidades de mayor grado como la CGT.

A ello también le siguió la elevación de un proyecto de ordenanza con el cual busca declarar como “esencial“ el trabajo de las y los municipales para, de esa manera, limitar sus medidas de fuerza.

En las dos primeras fue sobre las que se centró el gremio al presentar el amparo sindical ante la Justicia. En él, concretamente, pide la “cesación inmediata” de lo que definió como una “conducta discriminatoria antisindical” del gobierno “que obstaculiza el ejercicio regular de los derechos de libertad sindical” y como una “práctica desleal” al “dejar sin efecto ilegítimamente derechos laborales adquiridos de los trabajadores municipales, como represalia por su participación en medidas legítimas de acción sindical, discriminándolos por el ejercicio de los derechos sindicales”.

Desde el primer descuento anunciado por Montenegro respecto a un paro realizado el 5 de abril el gremio no había vuelto a tomar una medida de fuerza del mismo tipo -aunque sí otras , entre ellas retención de tareas- aunque en las últimas horas anunció que el próximo martes 25 de junio volverá a concretar uno por 24 horas.