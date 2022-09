Petroleras: a la espera de la resolución del juez, un dictamen favorable de la fiscalía

El titular de la Fiscalía Federal N°2, Juan Manuel Pettigiani, consideró que el gobierno y la empresa noruega Equinor cumplieron con los planteos de la Cámara.

(Foto: archivo / YPF)

La Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo provisoriamente del fiscal Juan Manuel Pettigiani, emitió un dictamen favorable a la realización de la exploración sísmica para la potencial explotación con petroleras offshore, a 300 kilómetros de la costa. Ahora, se espera que el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, resuelva si acepta la actividad a partir de las acciones llevadas adelante por la empresa noruega Equinor y el Estado nacional como parte de los planteos realizados por la Cámara Federal de Apelaciones.

Esta semana el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°2 emitió ante el juez Martín su dictamen favorable en torno a la aprobación por parte del Estado nacional del estudio de impacto ambiental complementario presentado por la empresa noruega, y consideró que el permiso para exploración sísmica “resultaría procedente”.

Es que, en el marco del tratamiento de los amparos en contra de la actividad y los recursos presentados por el gobierno nacional a la Cámara ante el freno impuesto en primera instancia con una medida cautelar, el tribunal superior había exigido al levantar la cautelar una serie de medidas a cumplir por parte de las empresa Equinor y el gobierno antes de habilitar la actividad, resolución que quedará a cargo del juez Martín.

Como parte del tratamiento del expediente, este martes en su dictamen, el fiscal resalta que el gobierno nacional emitió la Resolución 7/2022 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación -en la que se aprueba el estudio de impacto ambiental complementario del proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas Can 2108, Can 100 y Can 114)”, centrado en impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos- como parte de la manda judicial de la Cámara.

Además, como parte de las medidas, la resolución dispuso que la fiscalización del proyecto no estará a cargo de la Secretaría de Energía, sino a cargo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y sumó la participación de la Administración de Parques Nacionales, entre otros puntos.

Al respecto, el fiscal señaló que en las últimas semanas hubo presentaciones tanto de la Asamblea como de vecinos y vecinas y organizaciones ambientalistas contra el levantamiento de la medida cautelar y pidiendo la nulidad de la Resolución N°7/2022. A su vez, confirmó que el intendente Guillermo Montenegro –uno de los amparistas– se presentó ante el expediente para referir que los pedidos de la Cámara “fueron los que entendió que faltaban cumplir” para la realización del proyecto.

El fiscal, en sus consideraciones, afirmó que la “preservación del ambiente ya habría sido suficientemente analizada, por lo que el permiso de prospección sísmica otorgado por el Estado Nacional resultaría procedente“. Además, consideró que la Resolución 7/2022 “cumple con la totalidad de los puntos dispuestos” por la Cámara Federal.

Además de destacar en su escrito la gira reciente del ministro de Economía, Sergio Massa, por Estados Unidos y que en ella haya “destacado el rol de la actividad hidrocarburífera”, el fiscal concluyó: “La exploración off shore autorizada por el Gobierno Nacional, con el resguardo de la sostenibilidad ambiental que considero cumplida, como lo expresé anteriormente, podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social, por lo que entiendo que su ejecución se impone, de manera perentoria, en una sociedad con los alarmantes niveles de pobreza que presenta la nuestra”, cerró.

A la espera de la resolución de Martín, cabe recordar que desde la Asamblea por un Mar libre de Petroleras llevaron adelante una serie de permanencias y radio abierta en el Juzgado, para seguir manifestando su rechazo. Incluso, como parte de las acciones de visibilización llevaron adelante una pintada gigante sobre avenida Independencia que a las pocas horas fue borrada.