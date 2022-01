Petroleras: antes de resolver, el juez pide informes al Ministerio de Ambiente

El juez Santiago Martín busca que el gobierno nacional presente la documentación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevado a cabo en el marco del proyecto.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con un plazo de cinco días para que se emita la respuesta y previo a resolver el pedido del dictado de la medida cautelar que apunta a suspender la resolución que autorizó la exploración sísmica para la potencial explotación petrolera sobre la costa de Mar del Plata, el juez federal Santiago Martín elevó este viernes un pedido de información al Ministerio de Ambiente de la Nación que conduce Juan Cabandié con el objetivo de que sea presentada toda documentación de la evaluación de impacto ambiental llevada a cabo en el marco del proyecto aprobado el 30 de diciembre.

El titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata envió este viernes el pedido de información al Ministerio de Ambiente en el marco de los cuatro amparos que se tramitan a su cargo en contra de la instalación de petroleras en la costa marplatense.

En el escrito, el juez Martín le requiere el Ministerio que aporte los expedientes y toda la documentación que “considere de relevancia” en torno al procedimiento de evaluación de impacto ambiental vinculado a las tareas de exploración sísmica y petrolera frente a las costas del Partido de General Pueyrredon.

El juez sostuvo que el pedido, para el cual existe un plazo de cinco días, se concretó antes de que resuelva el pedido de dictado de las medidas cautelares. En los cuatro amparos todas apuntan en general en el mismo sentido: suspender temporalmente la resolución del gobierno hasta la realización de otra evaluación de impacto ambiental, ya que -entre otros varios argumentos- cuestionan la manera en que fue realizada la que fue aprobada por el gobierno. Martín planteó que con el pedido de informes busca “contar con suficientes elementos que permitan resolver íntegramente la cuestión”.

El impulsor de uno de los amparos, el abogado Julio Hikkilo, adelantó que una vez que el juez cuente con esa información requerirán que termine de definirse “cuanto antes” si se dictará o no la medida cautelar solicitada para que, en caso de pronunciarse el magistrado de manera negativa, acudir a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Por estos días el rechazo de un importante sector de la población al aprobado proyecto de exploración y explotación de petroleras a 300 kilómetros de la costa marplatense pasa por lo judicial, y este jueves se conoció una cuarta presentación, un nuevo recurso de amparo elevado por un conjunto de organizaciones como la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Los otros tres amparos fueron presentados por la Casa del Trabajador, por un grupo ambientalista autoconvocado y por el propio intendente Guillermo Montenegro.

En ese marco, esta semana la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor del dictado de la medida cautelar que suspenda la resolución del gobierno nacional hasta tanto “se realice una evaluación ambiental estratégica”.

La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación fue formalizada a través del Boletín Oficial el 30 de diciembre, declaró concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprobó el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.