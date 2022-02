Petroleras en Mar del Plata: dictan medida cautelar y suspenden la exploración sísmica

El Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, resolvió hacer lugar a la medida solicitada por ambientalistas.

(Foto: archivo / Qué digital)

A 40 días de la resolución del gobierno nacional que autorizó el desarrollo de tareas de exploración sísmica para la eventual explotación con petroleras a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, hizo lugar al dictado de una medida cautelar y ordenó la suspensión de las tareas adjudicadas a la empresa Equinor al menos hasta que haya una sentencia definitiva en el trámite de la causa.

Sobre todo desde la emisión de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a fines de 2021, numerosas expresiones de rechazo a la actividad sísmica -paso previo a la explotación petrolera- se sucedieron en Mar del Plata y en todo el país. Sin embargo, la judicialización de la cuestión finalmente impuso un freno al proyecto extractivista del gobierno nacional.

Ese freno, dictado por el Juzgado Federal N°2, se dio a partir del trámite de los amparos presentados en la Justicia por distintos actores contra la expansión de petroleras en Mar del Plata: ambientalistas autoconvocados, la Casa del Trabajador, la organización internacional Greenpeace y el propio Municipio de General Pueyrredon, a través de las dudas manifestadas por el intendente Guillermo Montenegro.

Así, entre los principales argumentos, el juez citó tres causas en particular que “motivan suficientemente” hacer lugar a la medida cautelar y la suspensión de las tareas: el nivel de información y participación ciudadana propuesto por el gobierno nacional, la falta de consulta a la Municipalidad de General Pueyrredon y las “falencias” del estudio de impacto ambiental derivadas de una “insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos”.

A partir de ahora, el gobierno nacional podrá apelar la medida cautelar aunque, mientras continúa el trámite de la causa, lo cierto es que la empresa noruega Equinor deberá “abstenerse de iniciar las tareas de exploración vinculadas al proyecto referido hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, reza la resolución de Martín.

La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, fue formalizada a través del Boletín Oficial el 30 de diciembre, declaró concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y dispuso la aprobación del proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell– “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

A partir del rechazo que ya había empezado a exponerse contra el proyecto en la previa a la aprobación, a lo largo de las semanas fueron sumándose cuatro amparos en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, que justamente pedían como elemento en común el dictado de una medida cautelar que suspendiera la vigencia de la aprobación de la exploración sísmica focalizados principalmente en el potencial impacto de las tareas que, en esta primera etapa, no incluyen extracción petrolera.

El primer amparo había sido elevado por la Casa del Trabajador, el segundo lo presentó un grupo ambientalista autoconvocado, el tercero llegó de la mano del propio intendente Guillermo Montenegro y el cuarto fue formalizado por un conjunto de organizaciones como la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas.

En ese marco, la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, había dictaminado de manera favorable al dictado de la cautelar solicitada para suspender la posibilidad del desarrollo de las tareas de exploración “hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional”.