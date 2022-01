Petroleras en Mar del Plata: una cuarta presentación judicial en contra del proyecto

Organizaciones como la Asociación de Surf, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo y el pedido de dictado de una cautelar.

Greenpeace, una de las firmantes. (Foto: Greenpeace)

Por estos días el rechazo de un importante sector de la población al aprobado proyecto de exploración y explotación de petroleras a 300 kilómetros de la costa marplatense pasa por lo judicial, y este jueves se conoció una cuarta presentación, un nuevo recurso de amparo presentado por un conjunto de organizaciones como la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Piden que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 436/2021 del gobierno nacional.

Mientras la Justicia Federal ya tramita tres amparos presentados por ambientalistas, la Casa del Trabajador y el propio intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, e incluso dos de ellos ya vieron visto bueno por parte del Ministerio Público en torno al pedido de dictado de una cautelar que frene la medida, este jueves se formalizó una cuarta presentación por parte del grueso de las organizaciones que suelen convocar a las movilizaciones en Mar del Plata.

La acción de amparo y pedido de medida cautelar está dirigida contra el gobierno nacional, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación por la autorización de las operaciones de exploración offshore en el mar Argentino y quedó también bajo tratamiento del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín.

El recurso presentado solicita una medida cautelar que suspenda la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicada el 30 de diciembre a través de la cual se aprobó el el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y “se ordene expresamente la inmediata paralización de cualquier actividad allí autorizada”.

Quienes la presentaron, aseguran que responde a una “demanda climática” y que es “fundamental para el bienestar de generaciones presentes y futuras”. “Abrir una nueva frontera petrolera en el Mar Argentino viola legislaciones nacionales e internacionales y contradice los compromisos climáticos adquiridos. Continuar invirtiendo en hidrocarburos no hace más que profundizar la emergencia climática que ya estamos atravesando y vulnerar gravemente el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano”, consideran.

En concreto, las amparistas son las organizaciones Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, un integrante de la organización Ecos de Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén, la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar), Ecos de Mar, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace.

Desde Greenpeace reiteran que las tareas adjudicadas y aprobadas a la empresa noruega Equinor en la principal resolución demandada implican principalmente la exploración sísmica, es decir, la búsqueda de fuentes de hidrocarburos en el lecho marino previa a la extracción de petróleo o gas.

“Funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy potentes y provocan un impacto en más de 300.000 km2, una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires. Esta práctica es muy dañina para el Mar Argentino ya que impacta sobre su biodiversidad, como la ballena franca austral, delfines, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestos a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento”, afirmaron.

Otra de las cuestiones que plasman en el escrito tiene que ver con la ubicación de las tareas de exploración, que como reconoció el gobierno nacional como una de las virtudes, será por primera vez a una profundidad de 4.000 metros y a 307 kilómetros de Mar del Plata.

“Una zona donde confluyen las corrientes de Malvinas y de Brasil, área de fuertes corrientes lo que implica un gran desafío por las condiciones oceanográficas y meteorológicas. Por ende, aportarán mayor dificultad en la operación y aumentará el riesgo de accidentes también. A eso se le suma la falta de experiencia local en este tipo de perforaciones”, agregaron.

Además de la Resolución 346/2021, también la demanda alcanza a una serie de decretos y resoluciones a través de las cuales el gobierno nacional lanzó licitaciones de áreas explorables.