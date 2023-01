Petroleras: la Cámara ratifica la habilitación de la exploración sísmica

Lo hizo al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios con los que las agrupaciones ambientalistas buscaban la intervención de la Corte Suprema.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata rechazó este miércoles los recursos extraordinarios con los que las agrupaciones ambientalistas buscaban la intervención de la Corte Suprema y, de esa manera, confirmó la habilitación de la exploración sísmica para la eventual explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa de la ciudad que fue dispuesta el 5 de diciembre cuando se dejó sin efecto la medida cautelar que frenó el inicio de la actividad durante todo el año pasdo.

La decisión fue tomada este miércoles por los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel -convocado para integrar el tribunal por la feria judicial- y fue en sintonía con lo requerido el gobierno nacional y la empresa Equinor, desde donde tras los recursos impuestos por los impulsores de los amparos habían pedido que se declararan inadmisibles.

Centrados técnicamente en los requisitos legales que deben cumplir los recursos extraordinarios federales para prosperar y llegar a ser analizados, los jueces Jiménez y Bibel resolvieron rechazarlos principalmente al señalar que la decisión de dejar sin efecto la medida cautelar que frenó la actividad durante todo el año pasado no constituye un fallo de carácter definitivo ya que se trata justamente de una cautelar y no de una resolución de fondo en el marco del amparo.

“No cabe ninguna duda de que aun luego de dictada la resolución recurrida, el derecho de fondo que se discute no deja de ser litigioso, y la cuestión abordada podrá reeditarse ante eventuales nuevos fundamentos”, señalaron y así plantearon que los recursos no reúnen los “requisitos mínimos y básicos” para ser analizados por el tribunal superior, en este caso la Corte Suprema de la Nación.

Con esta definición, que en los hechos confirma el aval para el inicio de la exploración sísmica, a los demandantes les quedará como opción recurrir con un recurso de queja directamente a la Corte.

Tal como informó Qué digital, la tramitación de la causa que nuclea los distintos amparos impulsados a lo largo del año pasado siguió su curso en medio de la feria judicial ya que así lo dispuso la Cámara Federal marplatense. Y, en ese sentido, en las últimas semanas se habían sucedido las presentaciones tanto del gobierno nacional como de la empresa Equinor a modo de respuesta de los recursos extraordinarios presentados a fines de diciembre por las organizaciones ambientalistas impulsoras de las medidas judiciales.

Esas presentaciones se centraron en la resolución tomada el 5 de diciembre pasado por la Cámara que decidió dejar sin efecto la medida cautelar que estaba en vigencia desde enero de 2022 y habilitar así la actividad de exploración sísmica contenida en el proyecto aprobado por el gobierno nacional “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, el único de los tres en marcha que fue judicializado y frenado en esa instancia.

Cabe recordar que además de ese proyecto los otros dos por los que apuesta el gobierno nacional, el del pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102, continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero ya cuenta con su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo está a la espera de que eso se oficialice tras la realización a fines del año pasado de la audiencia pública.