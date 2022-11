Petroleras: la CGT cuestiona al juez y pide a la Cámara levantar la cautelar

Desde la central obrera dijeron estar “preocupados por el medio ambiente” pero consideraron que las respuestas “han sido claras y contundentes”.

(Foto: CGT)

Mientras la decisión volvió a quedar en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que deberá volver a resolver si habilita o mantiene suspendida la exploración sísmica para la eventual explotación petrolera offshore a 300 kilómetro de la costa de la ciudad, la CGT local se presentó ante el tribunal en busca de intervenir en el proceso: a través de un escrito cuestionó al juez Santiago Martín y le pidió a los camaritas que levantan la cautelar que paraliza la actividad.

Una vez más deberán ser los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez los que definan en las próximas semanas si la exploración sísmica seguirá imposibilitada de desarrollarse o si podrá iniciarse teniendo en cuenta que el expediente volvió a quedar bajo su análisis después de que el titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, considerara en una resolución emitida en octubre que el gobierno nacional y la empresa Equinor no cumplieron con algunos de los requisitos ambientales que había impuesto la Cámara en su anterior resolución de junio en la que ordenó el dictado de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Así, mientras se espera la resolución de los jueces, la CGT del Mar de Plata -a favor del impulso de la industria offshore en la ciudad- se presentó ante la Cámara para ser parte del trámite judicial y que se tenga en cuenta su postura.

“Así como el juez Martín considera las opiniones de Greenpeace y la asociación de surfers, esperamos que considere la opinión de quienes representamos a 77 organizaciones y más de 200 mil trabajadores afiliados”, señalaron desde la central en la presentación, aunque los sectores ambientalistas forman parte de manera directa del proceso judicial ya que fueron algunos de los impulsores de los amparos que dieron surgimiento en la causa.

“Como representantes de los 77 gremios que integran nuestra organización, venimos a peticionar que nuestra voz sea escuchada por los señores jueces. No pretendemos ingresar en el debate técnico-jurídico del expediente, que no es el ámbito de nuestra incumbencia. Nos expresamos desde la vivencia de luchar por quienes no llegan a fin de mes con su sueldo y de quienes ni siquiera tienen un sueldo, y sueñan con la esperanza de conseguir un trabajo”, sostiene la presentación.

En el escrito desde la central gremial que conduce José Luis Rocha -quien presentó el escrito acompañado por los dirigentes Pablo Trueba y Miguel Guglielmotti- cuestionaron al juez Martín, acusaron que “no actúa con imparcialidad” y pidieron a los camaristas que “se levante la medida cautelar para que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a trabajar en la Cuenca Argentina Norte”.

“Creemos que el señor juez Martín tiene posición tomada en contra de la actividad hidrocarburífera y va a proseguir con sus pedidos de estudios e información hasta el infinito”, sostienen desde la CGT.

Sobre el debate de fondo, el impacto ambiental de la actividad, desde la central dijeron ser “los primeros preocupados por el cuidado del medio ambiente y de sostener y mejorar la industria del turismo en la ciudad” pero afirmaron haber “pedido todas las explicaciones y resguardos en materia de seguridad laboral y ambiental” y consideraron que las respuestas “han sido claras y contundentes”.

Asimismo, desde la CGT destacaron los procesos de participación brindados por diversos estamentos del estado y empresas involucradas. “Si la exploración de hidrocarburos mar adentro tiene éxito, esto significará una enorme oportunidad de desarrollo económico, científico y social para nuestra ciudad, para la provincia y para el país”, valoraron.

Cabe recordar que en paralelo al freno a la exploración sísmica en los bloques marinos CAN 108, CAN 100 y CAN 114, sí avanzan otros proyectos petroleros impulsados por el gobierno nacional como el denominando “Pozo Argerich -1″ en el CAN 100 -que en este caso no consta de una exploración sísmica sino una perforación del lecho marino a través de un buque exploratorio- para lo cual en octubre se llevó adelante el proceso de audiencia pública y se espera como próximo paso la Declaración de Impacto Ambiental que emita el gobierno para habilitar definitivamente esa actividad.