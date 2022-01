Petroleras: la fiscalía dictaminó a favor de suspender la resolución del gobierno nacional

Así se expresó la fiscal Laura Mazzaferri en el marco de dos amparos que se tramitan en paralelo en la Justicia Federal de Mar del Plata. Resta la definición del juez.

Los dos amparos que se tramitan en la Justicia Federal de Mar del Plata -por fuera del presentado este miércoles por el intendente Guillermo Montenegro- contra la exploración sísmica y la potencial explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata obtuvieron un primer paso beneficioso en las últimas horas a partir de que la Fiscalía Federal interviniente dictaminó a favor del dictado de una medida cautelar que suspenda la resolución del gobierno nacional que aprobó el desarrollo de la actividad hasta tanto “se realice una evaluación ambiental estratégica”. Ahora debe expedirse el juez Santiago Martín.

Tal como informó en los últimos días Qué digital, el titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, tiene a cargo la tramitación de dos amparos presentados durante la semana pasada que buscan frenar la resolución firmada el 30 de diciembre por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié: uno fue presentado por la Casa del Trabajador en representación de un particular y pide que se dicte la suspensión de la disposición hasta tanto “se cuente con declaración de impacto ambiental estratégica y completa” y otro de un grupo ambientalista autoconvocado que elevó una acción para la protección de la ballena franca austral.

En el marco de esos dos expedientes -este miércoles se sumó un tercero impulsado por el propio intendente Montenegro- la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor de conceder las medidas cautelares que solicitan el cese o la suspensión de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados frente a las costas del Partido de General Pueyrredon, según se informó oficialmente.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que la fiscal opinó en su dictamen que el juez debiera dar lugar a las cautelares y suspender la vigencia de la resolución nacional “hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional”.

En los dictámenes, Mazzaferri consideró que se encuentran acreditadas las circunstancias legales “para el otorgamiento de la medida cautelar requerida” al encontrar “argumentado correctamente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora” ya que sostiene que la resolución cuestionada en los amparos “se habría dictado sin la intervención de un organismo que, conforme la Ley de Parques y Monumentos Históricos, debía ser consultado de manera obligatoria –teniendo en cuenta el carácter de monumento natural de la ballena franca-austral- a lo que se suma la alegada falta de debido acceso de todos los ciudadanos a los informes de impacto ambiental utilizados, así como la realización de todos los estudios adecuados requeridos”.

También, la titular de la Fiscalía Federal N°1 sostuvo que, más allá de sus diferencias, ambas acciones atienden a la contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y a la “falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con la exploración y eventual explotación, que contemple además todos los ribetes potencialmente dañosos de la actividad denunciada”.

Emitidos los dictámenes de la fiscal Mazzaferri, ahora será el juez Martín quien deberá expedirse en torno a las medidas cautelares solicitadas y resolver si suspende o no temporalmente la vigencia de la resolución del gobierno nacional.

La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación fue formalizada a través del Boletín Oficial el 30 de diciembre, declaró concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprobó el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

En el marco del rechazo popular surgido -incluso de sectores dentro del Frente de Todos- contra el proyecto extractivista, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras anunciaron que este fin de semana llevarán adelante jornadas de visibilización y protesta en la Autovía 2 y en la Ruta 11 Norte y Sur.