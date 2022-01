Petroleras: presentaron un amparo para frenar el avance de la exploración sísmica

Desde la Casa del Trabajador formalizaron la presentación ante el Juzgado Federal de feria en Mar del Plata. Pide suspender la resolución del gobierno.

(Foto: archivo / Qué digital)

Una acción de amparo colectiva fue presentada este jueves en la Justicia Federal de Mar del Plata por parte de la Casa del Trabajador con el objetivo de frenar la aplicación de la resolución del gobierno nacional que autorizó al desarrollo del proyecto de exploración sísmica para la eventual explotación petrolera frente a la costa de la ciudad. La presentación requiere que se dicte la suspensión de la disposición hasta tanto “se cuente con declaración de impacto ambiental estratégica y completa”.

A la espera de que el gobierno municipal de Guillermo Montenegro formalice la presentación judicial que anunció el intendente al día siguiente de oficializada la resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación, este jueves la Casa del Trabajador elevó al Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, que está de turno en el marco de la feria judicial de enero, un amparo ambiental de naturaleza colectiva con el que intenta frenar la implementación del proyecto defendido por el gobierno nacional.

La presentación, en primer lugar, solicita que se habilite la feria judicial para el tratamiento del recurso, y concretamente pide la suspensión de los efectos de la resolución firmada el 30 de diciembre por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que aprobó la evaluación de impacto ambiental del proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que implica en primer término estudiar esas cuencas del sudeste bonaerense con el método de la exploración sísmica -bombardeo sonoro del lecho- por parte de la empresa Equinor, asociada a YPF, para verificar la presencia de hidrocarburos y, en segundo término, proceder a su extracción mediante plataformas.

“Se pide la suspensión de los efectos de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por el cual se autorizó el inicio de las actividades explorativas hasta tanto se cuente con declaración de impacto ambiental estratégica y completa y se dé efectiva participación y consulta a los vecinos del Partido de General Pueyrredon”, explicó el abogado Julio Hikkilo, impulsor de la medida en diálogo con Qué digital.

El escrito también requiere que se de intervención a la Universidad Nacional del Mar del Plata, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata y Conicet “para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y su impacto”.

La presentación cuestiona que en la resolución del gobierno “se dio por aprobado un estudio de impacto ambiental cuyo contenido es desconocido” y plantea que “en ningún sitio oficial se dio a conocer su contenido ni alcance“. “La Declaración de Impacto Ambiental es acto técnico administrativo a través del cual se determina respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. En la misma se debe determinar predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que la actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo”, remarca y sostiene que “la resolución del Ministerio de Medio Ambiente no constituye una Declaración de Impacto Ambiental”.

También apunta que “nada se dice en la misma acerca del impacto sanitario, social, económico y ambiental que provocara la actividad, ni las eventuales medidas de mitigación; ni respecto del impacto sobre la salud de los vecinos y sobre la cadena alimenticia”.

Por otro lado, la presentación cuestiona el proceso de audiencia pública llevado adelante el 1 de julio: “No puede ignorarse que estamos ante la aprobación de una actividad potencialmente dañosa y que pude afectar significativamente el medio ambiente. Y que ante ello era obligación del Estado generar un debate serio abierto y democrático de caras a la sociedad y no de espaldas a la misma como se hizo. Toda la población tiene derecho a ser informada y a opinar. Y es obligación del estado generar esos espacios. No se cumple con este deber únicamente haciendo una audiencia pública de la cual muy pocos tuvieron noticias y pudieron participar. El debate debe involucrar a toda la sociedad, la que contando con la debida información pueda expresarse”.

Al día siguiente de la oficialización de la resolución por parte del gobierno nacional, el intendente Montenegro había adelantado que su gobierno realizaría una presentación judicial “para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”. En las últimas horas el intendente declaró que él mismo estaba trabajando sobre la presentación a formalizar “en los próximos días” ante la Justicia.

Luego de que este martes decenas de ciudades del país, entre ellas Mar del Plata, tuvieran manifestaciones en contra de la iniciativa del gobierno nacional para buscar y extraer hidrocarburos mediante la empresa público-privada YPF, junto a Shell y Equinor, el gobierno nacional salió a defender el proyecto a través de una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y también hizo lo propio el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Que “los riesgos ambientales son muy leves” y que el país “cumple con todos los estándares de cuidado del medioambiente”, fueron algunas de las afirmaciones.

Por su parte, este jueves en su habitual conferencia de prensa la encargada de la comunicación presidencia, Gabriela Cerruti, fue consultada sobre el tema, cuestionó a quienes consideró que “generan indignación y angustia” y afirmó que “no hay registros de consecuencias colaterales”.