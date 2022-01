Petroleras: rechazan un pedido para acelerar la resolución de la cautelar

El juez Alfredo López, ahora a cargo de los expedientes por la feria judicial, respaldó la decisión de postergar la resolución hasta tanto el gobierno presente informes.

(Foto: archivo / Qué digital)

El juez federal Alfredo López, ahora de turno en medio de la feria judicial, rechazó un pedido formalizado en uno de los amparos que se tramitan contra la instalación de las petroleras frente a la costa de Mar del Plata que apuntaba a acelerar la resolución que debe decidir si se dicta o no una medida cautelar para suspender temporalmente la autorización brindada por el gobierno nacional para el desarrollo de la exploración sísmica. La semana pasada, el juez Santiago Martín mandó a pedir informes al Ministerio de Ambiente -con un plazo de cinco días hábiles- para luego resolver los planteos formalizados en el marco de los cuatro amparos que se tramitan en el Juzgado Federal N°2.

Tal como ocurrió durante las primeras dos semanas de enero cuando el juez federal Santiago Martín quedó a cargo de los cuatro juzgados federales de Mar del Plata en medio de la feria judicial, en estas últimas dos semanas del mes quien ocupa ese lugar es el juez Alfredo López y es por eso que este martes fue él quien emitió una resolución en el marco de uno de los amparos que se tramitan en el Juzgado Federal N° 2 -cuyo juez titular es Martín- contra la actividad de las petroleras.

La decisión tomada por López, concretamente, implicó rechazar por “improcedente” un pedido realizado por el abogado Rubén Encinas -de la “Casa del Trabajador”- en el marco de uno de los amparos colectivos impulsados contra la resolución del gobierno nacional que autorizó la exploración sísmica para la potencial explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

El pedido del abogado se centró en cuestionar la decisión de la semana pasada del juez Martín por medio de la cual definió diferir el tratamiento de la medida cautelar solicitada en el amparo -para detener la vigencia de la resolución del gobierno nacional- a la espera de que el Ministerio de Ambiente de la Nación responda -en un plazo de cinco días- un pedido de informes sobre la evaluación de impacto ambiental llevada adelante en el marco del proyecto.

En ese sentido, el abogado pidió la resolución urgente de la cautelar sin aguardar los informes requeridos. Sin embargo, el juez López respaldó la decisión de su colega. “Las medidas ordenadas (…) han sido decretadas por el juez que previno a efectos de contar con mayores elementos de prueba que permitan resolver íntegramente el planteo cautelar esgrimido”, afirmó.

Desde hace dos semanas el rechazo de un importante sector de la población al aprobado proyecto de exploración y explotación de petroleras también pasa por lo judicial, con cuatro amparos que se tramitan en paralelo: el de la Casa del Trabajador, otro de un grupo ambientalista autoconvocado, otro del propio intendente Guillermo Montenegro y un cuarto formalizado por un conjunto de organizaciones como la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En ese marco, esta semana la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor del dictado de la medida cautelar que suspenda la resolución del gobierno nacional hasta tanto “se realice una evaluación ambiental estratégica”.

La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación fue formalizada a través del Boletín Oficial el 30 de diciembre, declaró concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprobó el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.