Por irregularidades en su detención, trasladan al ex jefe de la Policía Departamental

Mientras se lo investiga, se inició un sumario por visitas que recibió José Segovia y que no fueron debidamente documentadas por la comisaría de Balcarce.

(Foto: archivo / Qué digital)

Ante irregularidades detectadas mientras el ex jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, José Segovia, permanecía detenido en la comisaría de Balcarce, la Justicia decidió que sea trasladado a una dependencia federal a la espera del avance de la causa que investiga una asociación ilícita. Además, se inició un sumario contra los efectivos policiales involucrados en los hechos.

Según pudo saber Qué digital, todo se desprende de movimientos en la comisaría de Balcarce de los cuales tuvieron conocimientos los investigadores encabezados pro el fiscal Marcos Pagella pero que, sin embargo, no fueron debidamente documentados. Al menos hasta la publicación de esta nota, desde la Fiscalía General no dieron a conocer las identidades de quiénes fueron los que visitaron al ex jefe de la Policía.

De todos modos, el no registro de los movimientos en la comisaría relacionados a la detención de Segovia motivó que a nivel policial se iniciara un sumario a los efectivos policiales involucrados.

Asimismo, con el objetivo de que la causa continúe sin ser entorpecida, la Justicia determinó que el jefe policial pase a estar detenido en dependencias de otra fuerza: será trasladado a la sede de la Policía Federal en el macrocentro de Mar del Plata.

Esta semana la causa que investiga una asociación ilícita encabezada por José Segovia había tenido novedades con la detención del abogado Lautaro Resúa, luego de que el juez Daniel Di Marco sumara elementos a la causa que permitían revertir la eximición de prisión con la que había sido beneficiado días antes.

En la causa, además de Segovia y Resúa están imputados y detenidos Gastón Moraña (policía bonaerense), Nicolás Rivademar (policía federal), Javier González (ex policía bonaerense), Cristian Holtkamp (ex policía bonaerense) y el civil Jorge Toletti, con la particularidad de que estos dos últimos ya se encontraban detenidos en una causa previa.

Entre los hechos investigados sucedidos al menos desde hace cuatro años, se sospecha que todos los investigados formaban parte de células dedicadas a la compra y venta ilegal de moneda extranjera, a través de “arbolitos”, y la extorsión a autores de violentos y millonarios robos para que les entregaran dinero a cambio de procurarles impunidad y no ser investigados.