Robo de cables en Las Canteras: la fiscalía pidió procesar a 14 personas

El pedido recae sobre personas que habrían realizado la zanja de tres kilómetros, a una mujer que sería parte de la logística y a comerciantes que habrían adquirido el cobre, valuado en 6 millones de pesos.

El fiscal general Daniel Adler, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, solicitó el procesamiento de catorce personas acusadas de haber tenido participación activa en el masivo robo de cables sucedido en los primeros meses de julio, para lo cual un grupo numeroso de personas cavó una zanja de tres kilómetros por calle Catriel entre Pehuajó y avenida Antártida Argentina.

El hecho sucedió el 8 de julio, cuando a partir de una denuncia de la empresa Telefónica, efectivos policiales constataron que a lo largo de tres kilómetros unas 30 personas estaban realizando una zanja y sustrayendo cableado telefónico valuado en seis millones de pesos, lo cual se tradujo en los días siguientes en cortes en los servicios para 158 familias.

A lo largo de esa jornada y en la siguiente, efectivos policiales aprehendieron a al menos diez personas que estaban en las inmediaciones de la zanja, concretando el robo del cobre o bien quemando parte del cableado. Además, semanas después se realizaron allanamientos en dos chatarreras donde encontraron importante cantidad de cables.

Al respecto, en las últimas horas el fiscal solicitó al juez federal Santiago Inchausti que procese a catorce personas y sobresee a ocho menores que habían sido hallados al día siguiente en la zanja. Concretamente, se trata de diez personas que habrían formado parte de cavar, extraer e incinerar cables, una mujer encargada de la dirección y la logística, y tres personas a cargo un comercio que se habría hecho con el cobre robado.

En el marco de la investigación, tras las detenciones en el lugar de los hechos por parte de la Policía Federal, una de las medidas tomadas por la fiscalía fue el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las cuales no solo captaron a personas en los bordes de la zanja sino también quienes parecían dirigir las tareas y los vehículos utilizados.

Además de ese rol de dirección, a través de las cámaras pudieron observar cómo parte del cableado era trasladado a bordo de un vehículo por avenida Polonia hasta una chatarrera de la zona. A partir de esa evidencia fue que se dispusieron los allanamientos a domicilios y chatarreras, donde hallaron 28 bolsones con cobre que serían los que le habrían robado a la empresa de telefonía.

Para el fiscal, los hechos investigados no fueron obra de improvisación sino que tuvieron una coordinación: “Las pruebas colectadas en este caso me permiten inferir que la importante cantidad de personas desplegadas en el lugar para cavar, zanjar, sustraer el cable, quemarlo y trasladarlo para su venta, estaba bien organizado. Las fotos ilustran que la zanja se encuentra cavada siguiendo los mismos parámetros en todo su recorrido, no habiéndose desmoronado en ninguno de sus tramos”, indicó al respecto.