Subzona 15: “Los imputados han sido virtuales ausentes durante las audiencias”

Al haber finalizado su alegato, desde la fiscalía destacaron que el debate se centra en los jefes de subzona y de área del circuito represivo que operó en la zona, en relación a 272 hechos.

Los acusados, en la primera audiencia de 2018 (Fotos: archivo / Qué digital)

Pasados casi dos años del inicio del juicio, y luego de haber finalizado este jueves su alegato en el cual pidieron 31 condenas a perpetua y otras 9 de entre 6 y 25 años de prisión, los fiscales del juicio conocido como “Subzona 15” trazaron una evaluación del debate, y remarcaron que en el proceso se juzga el circuito represivo completo que operó durante la última dictadura cívico militar en la Subzona 15, “superando el paradigma del centros clandestinos de detención como factor aglutinante de la investigación”. Así, plantearon que a lo largo de casi dos años de juicio “los imputados han sido virtuales ausentes durante las audiencias” y repararon que los acusados son, fundamentalmente, los jefes de subzona y de área.

El juicio “Subzona 15”, encabezado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz, tuvo su inicio en abril de 2018 con un total de 43 imputados -llegaron 40 a los alegatos- y se centra en 272 hechos cometidos dentro de la Subzona 15 -ámbito jurisdiccional que abarcó las localidades de General Pueyrredon, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano- y en los centros clandestinos de detención conocidos como “La Cueva” y la Base Naval.

Luego de haber finalizado el alegato y haber dado a conocer los pedidos de pena, los fiscales Juan Pablo Curi, Eugenia Montero y Julio Darmandrail trazaron una evaluación del desarrollo del proceso hasta el momento.

A través del sitio oficial fiscales.gob.ar, los fiscales señalaron la evolución a través del cual se han investigado y juzgado los delitos de lesa humanidad en Mar del Plata y plantearon que este debate -el mayor envergadura de la jurisdicción- “se juzga el circuito represivo completo que operó en la Subzona 15, superando el paradigma del centros clandestinos de detención como factor aglutinante de la investigación y juzgamiento de estas causas”.

Así repararon que en durante casi dos años de debate se analizó la responsabilidad “de los jefes de Subzona y de los jefes de Área en relación a los procedimientos que terminaron con el secuestro de víctimas que no fueron luego ‘vistas’ ni percibidas en ningún centro clandestino de esta jurisdicción o -incluso- respecto de aquellas cuyos cuerpos aparecieron en el ámbito jurisdiccional de otras subzonas”.

“Los imputados han sido virtuales ausentes durante las audiencias de debate, autorizados para no presenciar la recepción de la prueba, han ocupado el banquillo solo en las ocasiones que el Código Procesal impone como imprescindibles. También es cierto que sus nombres no han resonado en la sala de boca de los cientos de testigos que pasaron por el tribunal. No es ello casual”, dijeron.

Y así explicaron el rol de jefes de zona o área que revestían la mayoría de los juzgados. “No estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano y tampoco, en la mayoría de los casos, se trata de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción que han sido condenados con anterioridad y/o no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente”.

Según se detalló, como responsables de la Subzona Militar 15 y del Área 15.1 fueron pedidas penas para Virtom Modesto Mendiaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suárez, Fortunato Valentín Rezzet, Juan Carlos Aiello, Hugo Ernesto Pabón y Eduardo Carlos Isasmendi Sola.

En tanto que como miembros de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Militar de Mar del Plata, dependencia que colaboró en los secuestros y los torturas aplicadas a las víctimas que fueron alojadas en el centro clandestino de detención “La Cueva”, son juzgados su jefe Alcides José Cerutti y Gonzalo Gómez Centurión.

En virtud de la unificación de tramos de distintas causas, también pidieron condenas para jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Tareas 6, Justo Alberto Ignacio Ortiz; los jefes de Operaciones de la Fuerza de Tareas N°6 César Enrique Martí Garro, Eduardo Carlos Frías, Mario Blanco Azcarate y Alfonso Eduardo Nicolás; los jefes de las Unidades de Tareas en las que se dividieron los Grupos de Tareas 6.1 y 6.2: Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni; los jefes de la Agrupación Buzos Tácticos Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Carlos María Robbio; al segundo Comandante del Grupo Tareas 6.2, Omar Ramón Gronda; y a miembros de la Agrupación Comandos Anfibios Ernesto Davis, Juan Roberto Contreras, Silverio Abel Cortez, y Juan Tomás Carrasco.

A su vez, llegaron a esta instancia del juicio miembros de la Central de Inteligencia de la Fuerza de Tareas (Fuertar) Julio César Fulgencio Falcke, Héctor Raúl Azcurra, Oscar Ayendez y Policarpo Vazquez; y los jefes de los Departamentos de Sanidad de la Base Naval y de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina: Raúl Enrique Pizarro, Carlos Arturo Mansilla y Miguel Ángel Domingo Parola (prisión perpetua).

Asimismo, se encuentran comprendidos los jefes de la Prefectura Naval Mar del Plata así como los jefes y miembros de la Sección Informaciones de esta fuerza que funcionó como agencia de colección de la Fuerza de Tareas 6: Juan Eduardo Mosqueda; Ariel Macedonio Silva, Néstor Ramón Eduardo Vignolles, Osvaldo Gaspar Siepe y Eduardo Héctor Vega. Por último, se incluyó al comisario Juan Alberto Rincón, titular de la Comisaría de Miramar.

Es la primera vez que la megacausa “Subzona 15” transita una instancia de juicio oral, en tanto que ya existió un juicio anterior respecto a “La Cueva” y este viernes se iniciará un tercero, y también ya fueron juzgados cuatro tramos anteriores de “Base Naval” y este proceso corresponde a las partes cinco y seis.