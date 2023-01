Reclamo y graves denuncias por torturas y traslados en el Servicio Penitenciario Federal

Su familia pide a la Justicia que permita el trasladado desde la órbita del servicio penitenciario Federal al Bonaerense para su resguardo.

La familia de Maximiliano Goncebatte, condenado en 2017 por secuestros extorsivos ocurridos en 2012 y 2013, decidió hacer público un reclamo con graves denuncias contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF): afirman que el hombre sufrió múltiples traslados y torturas en distintas unidades penales y reclaman que sea trasladado a la Unidad N°15 de Batán, de la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, para su resguardo.

Este lunes, con una bandera que apunta directamente al Tribunal Oral Penal Federal, familiares se manifestaron en las puertas de la dependencia judicial, en avenida Luro y Santiago del Estero para insistir con el traslado y en contra de lo que consideran un “abandono de persona”.

Actualmente, en cumplimiento de la condena a 20 años de prisión por secuestros “VIP”, Goncebatte está alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, a disposición del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En febrero decidió finalmente contar ante la Justicia Federal el primero de los graves hechos que asegura sufrió por parte del SPF, y en abril pudo dar su declaración ante el Ministerio Público Fiscal.

Según esa declaración, los hechos sucedieron en la Unidad N°6 de Rawson, concretamente el 16 de marzo de 2020, mientras esperaba un traslado a la Unidad N°7 de Resistencia, Chaco, uno de los diversos que tuvo en 5 años y que lo llevaron por cuatro provincias distintas. Ese día, ingresaron tres agentes penitenciarios encapuchados junto a un agente jerárquico de la División Requisa, quienes le habrían recriminado denuncias que había presentado su familia en 2019 contra personal del servicio.

En ese momento -continuó- lo tiraron al piso tanto a él como a otro preso que estaba en el lugar -y que fue testigo- pero que, además de golpearlo en las costillas con patadas y abusaron sexualmente de él.

Después de ese ataque, llegó el personal para el traslado aunque no se animó a denunciar para no trabar su salida de Rawson. En ese sentido, lamentó no tener registros médicos de las lesiones más allá de fotografías, ya que la revisación médica previa al traslado sucedió momentos antes de la agresión y, tras dos días de viaje a Resistencia y sin poder contarle entonces lo que había sufrido, otro médico le hizo un diagnóstico pero superficial.

Después de llegar, relató que sufrió durante días dolores por la agresión y sobre todo un peso psicológico ante “la incertidumbre acerca de las represalias que podían recaer sobre él por parte del servicio penitenciario, si denunciaba el hecho“. Incluso, ese temor se hizo realidad, porque afirma que sufrió nuevas torturas en sus traslados posteriores: tanto en Chaco como Marcos Paz, episodios que dieron a conocer ante el Tribunal Oral Penal Federal de Mar del Plata.

“El caso es que siendo abusado sexualmente y torturado por el SPF, sigue estando detenido en la órbita federal“, expuso su pareja en un comunicado, al tiempo que advirtió que desde entonces fueron presentadas diversos planteos para que se lo traslade al Sistema Penitenciario Bonaerense y cerca de su familia, es decir, a la Unidad N°15 de Batán, desde donde -a partir de una presentación realizada en febrero- ya explicaron sus autoridades que pueden admitirlo, a pesar de la crisis que se vive por la sobrepoblación.

“A raíz de esa resolución se le solicito al Tribunal Oral Penal Federal de Mar del Plata que lo traslade inmediatamente a la Unidad N°15 de Batán, obteniendo nuevamente como respuesta, una negativa por parte de dicho juzgado“, lamentan.

Entonces, reclaman que se realice el traslado que, incluso, cuenta con un dictamen favorable del Ministerio Público para que sea enviado a la órbita bonaerense: “Ya que la negativa del Tribunal Federal N°1 es constante, tenemos miedo con mi familia de que mi esposo aparezca muerto por parte del SPF“.