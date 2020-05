Violencia de género: una condena tras agresiones, golpes y amenazas contra dos mujeres

Los hechos ocurrieron con un año y medio de diferencia, en el marco de dos relaciones que tuvo el acusado. Le impusieron la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional.

Un joven que agredió e hirió a su novia y, un año y medio después, retuvo contra su voluntad, golpeó y amenazó de muerte a su nueva pareja fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional -no quedará detenido, pero deberá cumplir una serie de reglas de conducta- en el marco un juicio abreviado que tuvo como víctimas a dos mujeres que sufrieron violencia de género.

En julio del año pasado Qué digital publicó la historia de Ángeles, quien aguardaba justicia. Lo hacía desde el momento en que, entre fines de 2017 y principios de 2018, logró romper con el círculo de violencia en el que había quedado atrapada meses atrás cuando conoció a Ezequiel Pagni, un joven con quien comenzó una breve pero intensa relación, sin siquiera poder imaginarse cómo terminaría todo: con una denuncia y un proceso judicial abierto luego de que el joven la amenazara, atacara y le fracturara tres dedos de su mano izquierda.

En aquel momento la joven decidió hacer público su caso luego de que, tras un largo proceso judicial, días antes de comenzar el debate el juez Pedro Hooft decidiera excusarse de seguir interviniendo al notar que el acusado resultaba ser hijo del reconocido escribano Oscar Pagni, con quien manifestó que lo unían “distintos vínculos académicos, de conocimiento y hasta de reconocimiento”.

En ese marco, semanas atrás, la espera que derivó de aquella postergación, finalmente terminó. Un acuerdo de juicio abreviado al que llegó la defensa del joven con el fiscal Paulo Cubas terminó de ser convalidado por la titular del Juzgado Correccional Nº1, Jorgelina Camadro, con la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, es decir sin cumplir la pena detenido, pero bajo un serie de reglas de conducta.

Pero el acuerdo de juicio abreviado y la sentencia no sólo incluyó el caso de Ángeles sino también el de una segunda víctima, otra joven que había iniciado una relación con el acusado y a la que, tras una discusión, retuvo contra su voluntad, golpeó y amenazó de su muerte. Por eso, Pagni fue condenado bajo los delitos de lesiones graves calificadas por el vínculo, portación de arma de fuego de uso civil atenuada, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con violencia física e intimidación y daño.

LOS HECHOS

Pagni fue condenado por cuatro hechos, los dos centrales vinculados con la violencia ejercida sobre sus parejas.

El primero ocurrió el 3 de diciembre 2017 cuando alrededor de las 6 de la mañana el joven esperó a Ángeles en la puerta de su casa, y tras una discusión, la tomó de los brazos para quitarle el celular, en forma violenta, y le provocó un fractura de la segunda, tercera y cuarta falange del tercer, cuarto y quinto dedo de la mano izquierda, lesión que la incapacitó laboralmente por un período mayor a los 30 días y por la que hoy aún sufre consecuencias.

El segundo hecho se produjo el 15 de febrero de 2018 durante la madrugada cuando la joven llegó hasta la casa del acusado, quien comenzó a insultarla pidiéndole que se fuera y, a través de una ventana, asomó el caño de una carabina y comenzó a efectuar disparos hacia arriba en tono amenazante. Al llegar la policía, lo aprehendió en flagrancia luego de que apuntara y desafiara a los efectivos.

El tercero se produjo un año y medio después del primero. En la madrugada del domingo 30 de junio de 2019, Pagni comenzó a realizarle una serie de recriminaciones basadas en celos a una joven con quien por entonces estaba en pareja. A partir de lo violento de la situación, la mujer intentó irse de la casa, pero el acusado se lo impidió reteniéndole las llaves de la puerta de la casa y de su auto.

En ese marco, el acusado la sujetó bruscamente de un brazo cuando la víctima intentaba escapar a través de una ventana y luego, cuando logró abrir la puerta, la redujo contra el auto, le dobló los brazos, la golpeó en las rodillas y le apretó la cara contra la puerta del auto.

Mientras tanto, y luego de haberle exhibido horas antes un revolver cargado, la amenazó de muerte de manera reiterada “recurriendo a comparaciones que denotaban el poder que él tenía sobre la vida de ella en ese contexto, sometiéndola a un trato humillante”, según se desprende de la causa.

El último hecho que fue motivo de la acusación -por el delito de daño- contempló lo sucedido cuando la joven logró salir y subirse a su auto: Pagni golpeó con una cadena el parabrisas el vehículo, del lado donde iba la víctima.

LA CONDENA

En el marco del juicio abreviado -que supone un acuerdo entre las partes con el reconocimiento del acusado de haber sido el autor de los delitos contemplados- al imputado se le impuso la pena de tres años de prisión y se tuvo en cuenta como agravante el grado de violencia desplegada en los hechos contra una mujer y como atenuantes el buen concepto vecinal, la ausencia de antecedentes penales condenatorios y una “problemática al consumo abusivo de estupefacientes”.

Asimismo, y por tratarse de una primera condena, la jueza Camadro determinó “dejar en suspenso el cumplimiento de la pena privativa de libertad, imponiéndose como reglas de conducta de carácter preventivo especial, por el término de la condena (tres años)”.

Esas reglas son fijar domicilio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, someterse al control del Patronato de Liberados, abonar la suma de $7500 en concepto de reparación del daño causado a la segunda víctima, someterse a un tratamiento psicológico terapéutico por el consumo abusivo de drogas y establecer la prohibición de mantener contacto con las víctimas por cualquier medio.

DOS MUJERES, EL MISMO ACCIONAR VIOLENTO

Cuando en julio de 2019 Ángeles decidió hacer visible su caso para reclamar que la Justicia no demorara más su resolución, hablaba de lo que le había costado poder “salir de ese círculo”. “Fue enfermo realmente porque yo no podía cortar relación con él, lo hice recién después de un episodio donde hubo tiros y a mí me salvó la policía. En cinco meses me destruyó completamente”, recordaba.

Tras conocer la sentencia, la joven mostró, por un lado, su conformidad por haber logrado una condena, pero por el otro la sensación de que “no es lo que corresponde porque hubo otro nuevo caso”. “Si bien estoy contenta por lo que se logró me parece una locura que esta persona siga armada y suelta, como si nada”, lamentó.