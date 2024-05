Choferes fantasmas: una causa y ocho años que muestran un sistema inquebrantable

El escándalo terminó con todos sobreseídos y la construcción de diez garitas como “reparación”.

Por: Joaquín Lledó

En total fueron $21.819.618,67 los que el empresario Juan Inza le devolvió al Estado nacional por haberlo estafado a través de la inscripción de “choferes fantasmas” y, como sanción, el mismo sistema judicial que llega a mantener detenida largas horas a una persona que se roba dos champús le encomendó que construyera diez garitas en paradas de colectivos como “reparación”. Todo acompañado de un inmutable poder político mientras el sistema de transporte de Mar del Plata no deja de exponer deficiencias, se encarece y expulsa a usuarios que sólo quisieran alguna vez poder viajar a trabajar en condiciones de mínima comodidad.

La causa por el escándalo de los “choferes fantasmas” terminó de cerrarse esta semana cuando el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó el sobreseimiento del empresario que prácticamente monopoliza el sistema local de colectivos a igual que para otros dos (Diego Basílico y Carlos Málaga) y un contador (Federico Pomero). Lo hizo después de haberse cumplido la “probation” acordada hace dos años con la cual Inza esquivó una posible condena que, entre otras cosas, pudiera afectarlo en la ponderación como oferente en la futura y demorada nueva licitación.

La resolución judicial, a ocho años del estallido del escándalo, sirve como muestra de un sistema inquebrantable y como reflejo de una construcción de impunidad, lo mismo que puede advertir cualquier usuario regular del sistema de colectivos de Mar del Plata -y de media distancia de la empresa Costa Azul– que pese al paso de los años y de múltiples deficiencias e irregularidades no sólo no percibe cambios sino ni una mínima consecuencia para su responsable empresarial.

No basta ir muy lejos, por ejemplo, para recordar que el propio Ministerio de Transporte provincial confirmó que el empresario subió la tarifa de los servicios interurbanos en diversas oportunidades sin autorización, es decir, de manera “ilegal”.

***

El escándalo de los “choferes fantasmas” empezó en abril de 2016 cuando tres mujeres, cada una por su cuenta, fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero no pudieron hacerlo: ya no calificaban para percibirla porque sus parejas figuraban en los registros oficiales como empleados en relación de dependencia de la empresas de colectivo. Sin embargo, no lo eran. Algunos habían dejado antes sus currículum, pero nunca fueron contratados.

La investigación fue muy extensa: empezó con una denuncia del abogado Julio Hikkilo en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y siguió en la Fiscalía Federal N°1 hasta su elevación a juicio. ¿Qué se probó? Que efectivamente los empresarios inscribieron ante distintos organismos públicos –especialmente ante la AFIP– a distintas personas como choferes en relación de dependencia para las cuales o bien no prestaban funciones e incluso eran desempleadas o bien no lo hacían de forma registrada y en esa categoría.

El objetivo de esas inscripciones falsas eran ni más ni menos que percibir más subsidios de los que les correspondían a través de nuevas partidas implementadas por primera vez para aquellas empresas de transporte público de zonas turísticas, durante la temporada de verano, que incrementaran en determinado porcentaje (superior al 20%) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencias durante las vacaciones.

Hasta lo que llegó a ser comprobado por la Justicia, a través de las cuatro empresas de Inza se inscribieron fraudulentamente a al menos 357 personas como choferes. Inza, en su descargo judicial, intentó resguardarse ante “lo dificultoso que resulta dirigir empresas de transporte con una amplitud de servicios en tres partidos, General Pueyrredón, General Alvarado y Mar Chiquita”, según sus propias palabras.

Los dos gobiernos municipales a los que atravesó el escándalo -el de Carlos Arroyo y el de Guillermo Montenegro- o se desentendieron por completo al afirmar que debía resolverlo el gobierno nacional -pese a que el involucrado es concesionario municipal- o mantuvieron un silencio absoluto, tal como también pasó con grandes medios de comunicación.

En el Concejo Deliberante ocurrió algo similar: si bien hubo referencias o diversos cuestionamientos discursivos y hasta algún que otro pedido de información cuando el escándalo recién estallaba, lo cierto es que, bajo la excusa de la intervención judicial de por medio, nunca fue invitado el empresario Inza a dar alguna explicación. Lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, pide un descomunal aumento de la tarifa.

Sin embargo, el empresario sí fue invitado al Concejo Deliberante hace no mucho, aunque no asistió. En medio de la discusión por el nuevo pliego -tras el fracaso del primero impulsado por Guillermo Montenegro que terminó archivado- la comisión de Movilidad Urbana lo convocó después de que presentara un escrito en el que cuestionaba en duros términos las nuevas condiciones previstas para la licitación y pedía que se hiciera otro: allí llegó a decir que sus firmas eran “discriminadas” y a definir que los monopolios en el servicio “son naturales”.

Algunos meses después, en noviembre pasado y con el debate frenado, el proyecto de pliego fue mandado otra vez al gobierno que, justamente tras esos cuestionamientos empresariales, pidió hacer nuevos cambios. Desde ese momento el expediente no volvió al Concejo.

Mientras tanto, con la concesión original sumamente vencida, el gobierno prorrogó por otros dos años los contratos que prácticamente monopoliza Inza, hasta diciembre de 2025. El servicio, mientras tanto, sigue profundizando su deficiencia, tal como ha reconocido el propio gobierno municipal sin mostrar un atisbo de solución a corto plazo.

***

Cuando en abril de 2022 el fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani y la defensa de Inza presentaron el acuerdo para esquivar el juicio, en la amplia sala del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata sólo se escuchó una voz en oposición: fue uno de los “choferes fantasmas” al que le habían quitado beneficios sociales al inscribirlo como trabajador pese a estar desempleado y que se mantuvo en la causa como querellante.

Sólo él pidió que se rechazara el acuerdo -avalado por el entonces Ministerio de Transporte- y se avanzara con el juicio: a través de su abogado, incluso, sostuvo que se estaba ante un “pacto de impunidad”.

Aquel pedido fue rechazado y, entonces, esta semana se dictaron los sobreseimientos: la millonaria estafa no será antecedente penal para nadie.