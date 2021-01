Agresión en el boliche: “Matías no se acuerda nada del episodio”

Lo afirmó Enrique Montín, padre del joven agredido, quien permanece en el Hospital Privado de Comunidad junto a su hijo.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Mientras la Justicia se aboca a la búsqueda del tercer implicado en la brutal agresión contra Matías Montín en el Complejo La Normandina, el padre del joven turista, Enrique Montín, dialogó con la prensa desde el Hospital Privado de Comunidad donde su hijo permanece internado y afirmó que pudo hablar con él pero que el joven “no se acuerda nada del episodio”.

En declaraciones a la prensa, Enrique aseguró que su hijo “está consciente”, aunque en permanente observación de la evolución del hematoma que sufrió en la cabeza por el impacto de al menos dos botellas de vidrio que le causó la fractura de cráneo. “Es lo más grave. Cada hora lo están probando para ver cómo están sus signos vitales y para ver si reacciona, le hacen preguntas. Si llega a no responder, se lo interviene urgente porque hay que sacarlo para que no quede una secuela mayor en el cerebro”, explicó.

En cuanto a la agresión que sufrió en el boliche, al poder intercambiar unas palabras con su hijo, Montín aseguró que Matías no recuerda lo sucedido: “Por ahora no recuerda nada. Yo tengo el testimonio de sus amigos, que estaban atrás de él. Le partieron dos botellas en la cabeza, y la tercera se la tiraron en la cara. Ahí Matías cae desvanecido. Pensó que iban a seguir tirando entonces el amigo se tiró para cubrirlo y taparlo. No se acuerda de nada a partir del episodio. Al principio me preguntaba por qué estaba acá”, contó.

En cuanto a cómo lo atendieron las diversas partes intervinientes en el caso, Enrique destacó el accionar de cada una de las autoridades que se comunicó con él más allá de que en primera instancia los agresores puedan irse del boliche sin problemas: “No me puedo quejar de nada. La Policía, Justicia, el intendente, la clínica. Actuaron todos rápido, yo no me moví de acá ni fui a hacer la denuncia. Si anoche cuando salíamos del boliche se hubiese actuado ahí si se hubiese actuado mucho más rápido. Pero bueno yo quería no perder a mi hijo“, continuó.

En cuanto a la declaración de Matías, aseguró que aún no está en condiciones de hacerlo. “Hay que esperar para ver si no hay que intervenirlo. Se tiene que absorber el hematoma. Va a llevar un año de tratamiento más o menos. Estaremos 48 horas en terapia y después nos darán todos los recaudos para empezar con todo y ver si quedaron o no secuelas. Hoy lo que se ve es que él está bien, está vivo y está consciente”, cerró.

Hasta el momento, en el marco de la causa por lesiones graves que lleva adelante el fiscal Paulo Cubas, los investigadores pudieron dar con dos de los tres implicados en la agresión, según lo que pudieron reconstruir del hecho en virtud de las pruebas que pudieron recolectar.

Si bien en principio los tres agresores de Matías Montín partieron en un auto blanco desde un hotel céntrico este martes a las 10 de la mañana rumbo a Rosario -su ciudad de origen-, al momento de interceptar el vehículo en la Ruta Nacional 9 con un operativo cerrojo a la altura de San Nicolás solo había dos de ellos, de 21 y 23 años, a bordo. El tercer implicado, un joven de 20 años, no pudo ser ubicado.