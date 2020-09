Asesinan a un hombre de un disparo tras un robo en el barrio Las Canteras

Ocurrió en la madrugada de este domingo y la víctima recibió el impacto cuando los asaltantes escapaban, tras golpear y robarle a un vecino.

Un hombre de 48 años fue asesinado de un disparo en el barrio Las Canteras luego de un robo registrado en la casa de un vecino. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima recibió el impacto de bala cuando salió a la calle a socorrer a su vecino, a quien un grupo de alrededor de cinco personas había golpeado, asaltado y sustraído el auto.

Según pudo saber Qué digital, el hecho se registró en la madrugada de este domingo en Chacahuac y Juana Manso (barrio Las Canteras) y la víctima, identificada como Fernando Lucas Maniglia de 48 años, fue asesinada de un disparo luego de que un grupo de personas cometiera un robo en inmediaciones de su vivienda.

En cuanto al hecho, al menos preliminarmente los investigadores pudieron reconstruir que la víctima salió a la calle a socorrer a un vecino, luego de haber escuchado ruidos en la casa lindante a la suya. En ese sentido, y de acuerdo al relato del joven de 23 años que fue víctima del robo, Maniglia se acercó a su casa cuando los asaltantes se encontraban adentro, luego de haberlo golpeado fuertemente y tras haberse apoderado de algunas de de sus pertenencias.

“Alcanzó a decir que habían sido cinco personas aproximadamente, que esto sucedió luego del robo. A él lo ingresaron a a la fuerza, lo golpearon, le sacaron las pertenencias y su auto”, explicaron las fuentes consultadas, quienes puntualizaron que en ese marco la víctima del homicidio se acercó alumbrando con su celular y los asaltantes –que se movilizaban en una camioneta- comenzaron a efectuar disparos -al menos dos- mientras huían y uno de ellos impactó en la víctima, quien falleció.

Como consecuencia del impacto recibido en la zona intercostal, la víctima falleció y los asaltantes escaparon en los dos vehículos en los que se movilizaban.

En el lugar trabajó personal policial y la causa por homicidio quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la Fiscalía N°7. Ahora, a la espera de los resultados de los peritajes de la Policía Científica, los investigadores aguardan por el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona -que no son demasiadas debido a que muchas de las que dependen del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) no se encuentran en funcionamiento- y buscan recabar otros elementos de interés para la causa.