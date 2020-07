Caso Fernando Lario: la familia, el abogado y la fiscal, a la espera de los resultados

'SE HAN HECHO INNUMERABLES TAREAS INVESTIGATIVAS'

En un contacto con la prensa mantenido luego de que se hallara la heladera en la profundidad del pozo, la fiscal Gómez hizo referencia a la situación actual de la causa y lo transcurrido en los caso ocho años de la desaparición.

“Pienso que la causa ha avanzado en alguna que otra hipótesis pero se han realizado muchas cosas que han terminado con un resultado no buscado o no querido”, remarcó en primer término.

Y respecto a su tarea en sí, iniciada en noviembre del año pasado, señaló que si bien se mantiene la calificación de “averiguación de paradero” ello representa “solamente lo que figura en la carátula”. “Yo lo trabajo desechando el suicidio, en este caso lo trabajo como si fuera un homicidio porque así se deben trabajar los protocolos de desaparición de persona aún habiendo pasado ocho años y aún así lo han tratado mis colegas. Se han hecho innumerables tareas investigativas tendientes a la ubicación ya del cuerpo y ahora de los restos del arquitecto”, sostuvo.

Asimismo, valoró el trabajo realizado en estos estos años. “Mis colegas han trabajado con vocación, las diferencias que han tenido con el particular damnificado son propias de la actividad nuestra. Los fiscales siempre son cuestionados porque hacen o dejan de hacer, pero es nuestro trabajo y para eso estamos”, entendió.

Y, en el mismo sentido, destacó: “Lo que sí hay sintonía entre mis colegas y yo es en que no podemos dejar que una persona desaparezca y no tengamos ningún rastro de ella, y eso creo que es un sentimiento que afecta no solamente a nosotros sino a toda la comunidad marplatense y es bueno que nos afecte en ese sentido porque no podemos dejar que una persona más desaparezca”.