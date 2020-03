Claudia Repetto: la pala encontrada sería la que había pedido prestada Rodríguez

La pala hallada este jueves en la zona de barrancos del barrio Los Acantilados fue reconocida por un vecino de Claudia Repetto y su expareja, Ricardo Rodríguez, quienes permanecen desaparecidos. Justamente la expareja de la mujer fue quien se la había pedido prestada al hombre en diciembre y aún no se la había devuelto. Los investigadores reanudarán los rastrillajes en esa zona este viernes.

Finalmente, tras el hallazgo de la herramienta en el barrio del sur de la ciudad, el fiscal Fernando Castro confirmó a través del relato de su dueño que la pala sería la misma que el vecino -y también propietario del inmueble ubicado en Don Orione al 1500 donde tanto Claudia como su expareja residían- le prestó meses atrás a Rodríguez y nunca le fue devuelta, por lo que tendría relación directa con el caso.

La clave para reconocerla fueron la marca y el tipo de pala, pero también una serie de manchas de pintura que la misma tenía en un mango y que, si bien no habían sido declaradas en primera instancia, se habrían originado cuando el dueño de la misma pintó su casa, ubicada a metros del inmueble alquilado por Claudia y su ex. No obstante, los investigadores mantienen la cautela ante este “olvido” en la declaración del dueño de la pala.

Ante este nuevo indicio, y tras la confirmación del hallazgo de documentación de Claudia en las inmediaciones del barrio Punta Mogotes, la intensa búsqueda y los rastrillajes se suspendieron por el momento -debido a la falta de luz producto de la noche- y se reanudarán en esa zona este viernes por la mañana.

Mientras tanto, la familia de Claudia se mantiene en vigilia en su casa del barrio Termas Huinco, donde juntos y con el acompañamiento de vecinos, esperan cada una de las novedades que arroja la investigación encabezada por la fiscalía, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y la Jefatura Departamental, con el apoyo de fuerzas federales.

En el lugar del hallazgo de la pala trabajó personal de Policía Científica, DDI, Departamental y fiscalía, entre otros.