Cuestionan la versión oficial sobre el asesinato de Brandon Romero a manos de un policía

'ES INCREÍBLE QUE HAYA QUERIDO ROBAR; TRABAJABA Y TENÍA PLATA'

A través de una publicación de Facebook luego de conocer la muerte de su hijo, la mamá de Brandon Romero remarcó que -más allá de que no justifica la ejecución por parte del policía- descree que su hijo haya protagonizado el intento de robo, ya que no tenía necesidades. Además, desmintió la versión oficial de que tenía antecedentes penales.

“Salió de mi casa porque le insistieron para salir”, relató sobre la noche del sábado e indicó que eso se fue alrededor de las cuatro de la mañana, tres horas antes de cruzarse con el policía.

“Al mediodía me dicen que me lo mataron por robar y es increíble que haya querido robar porque trabajaba y tenía plata guardada en casa. No necesitaba nada, era feliz”.