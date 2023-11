Evacuaron un hotel del centro por un incendio: no hubo heridos

Un hotel del centro de Mar del Plata fue evaluado este sábado a la madrugada a raíz de un incendio desatado sobre una caldera. Personal de bomberos y de emergencias médicas asistieron a algunas personas en el lugar aunque ninguna registraba heridas.

Según confirmaron fuentes oficiales a Qué digital, el incendio se desató alrededor de las 3 de la madrugada de este sábado en el hotel Argentino y un apart hotel que se encuentran conectados y funcionan en la zona de Belgrano y Entre Ríos, en pleno centro de Mar del Plata.

Allí, por causas que se investigan, se inició un incendio en un cuarto del sexto piso del apart hotel en el que funciona una pequeña caldera que calefacciona a los departamentos mediante radiadores.

Personal del Cuartel Central de Bomberos de Mar del Plata llegó hasta el lugar y, tras evacuar las instalaciones tanto del hotel como del apart hotel, sofocaron las llamas que si bien no llegaron a propagarse provocaron desprendimiento de cielo raso y afectaron diversos elementos del interior.

Como parte de la evacuación, 44 personas se retiraron del interior del apart hotel y 215 del hotel a modo de prevención. Si bien no se registraron personas heridas, sí una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a personas de entre 70 y 79 años que se presentan con un estado de nerviosismo ya que se alojaban en el piso del siniestro.