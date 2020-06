Fernando Lario: con un gran despliegue, retomaron las tareas de búsqueda en el pozo

A días de que se cumplan ocho años de la desaparición del arquitecto Fernando Lario en Mar del Plata, este lunes personal de Defensa Civil, Obras Sanitarias y del Ente de Vialidad (Emvial) de la Municipalidad retomaron los trabajos que se realizan en torno a un pozo de unos 18 metros de profundidad ubicado en la zona de la Ruta 88 camino a Batán en el que se intenta detectar la presencia de restos humanos. El nuevo plan de acción se extendería durante unas 72 horas.

El operativo se inició hace tres semanas a partir de la declaración de testigos que aportaron nuevos datos en la causa, que desde noviembre pasado encabeza la fiscal Andrea Gómez, tras dos cambios de fiscalías ocurridos a lo largo de los años.

En el marco del análisis del expediente, y tras informaciones y rumores que surgieron sobre la existencia de un lugar en el que se podrían encontrar restos del arquitecto, la fiscal comenzó a trabajar con el aporte de testigos, y uno de ellos mostró consistencia en torno a diferentes características del lugar y circunstancias del hecho. En concreto, refirió la existencia de un pozo en el cual expuso que se encontrarían los restos de Lario.

“Un testigo ha dado información sobre el ocultamiento del cuerpo”, señaló el abogado de la familia, Julio Razona.

A partir del trabajo realizado hace tres semanas centrado en el objetivo de poder encontrar alguna pieza ósea o ADN sobre un pozo molinero de unos 18 metros de profundidad y 1.20 de diámetro, los especialistas se encontraron en el pozo con partes de una heladera por lo que a partir de allí comenzó a trazarse un nuevo plan de acción, también a la espera de equipos especiales para continuar con las tareas de exploración.

En ese marco, este lunes personal del Emvial y de Defensa Civil -con la presencia de la policía, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y de integrantes del cuerpo de Riesgos Especiales de la fuerza- retomaron los trabajos en torno al pozo y comenzaron una excavación. En el lugar se hicieron presentes las hermanas de Lario, que siguen de cerca de las tareas que allí se desarrollan.

“El trabajo es un muy significativo, no sé si hay precedentes en la ciudad de tanto movimiento de suelo. Estamos hablando de más de 2500 metros cúbicos de tierra, mucha maquinaria pesada”, explicó en diálogo con Qué digital el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez.

Según explicó, hasta este lunes a las 14 se había logrado avanzar en una profundidad de nueve metros a partir del trabajo de la retroexcavadora en el marco de un proyecto de trabajo programado para aproximadamente 72 horas de duración.

“Lo climático puede ser que nos juegue una mala pasada más que nada mañana. Estamos tomando todas las medidas proactivas para seguir trabajando”, explicó el funcionario. En ese sentido, por ejemplo, se montará en el lugar un campamento para que los operarios estén a resguardo en los momentos en que no se pueda trabajar. “La idea es no parar, si el clima no nos acompaña se harán parates, pero la idea es darle continuidad lo más rápido posible“, contó.

Asimismo, remarcó el trabajo coordinado realizado con las áreas de Vialidad y Obras Sanitarias. “El intendente ha bajado líneas después del pedido de la fiscal para mover todo lo que hay que mover, no se ha escatimado en nada“, remarcó.

De acuerdo a lo proyectado, una vez que se termine el trabajo de las máquinas excavadoras las tareas quedarán a cargo de los integrantes del cuerpo de Riesgos Especiales de la Policía, tal como ya lo hicieron hace tres semanas cuando descendieron por el pozo. “Un poco van a hacer el trabajo que ya hizo, poniendo en riesgo su propia integridad física al bajar, pero al ver que no podían tener margen de acción se solicitaron estos recursos”, explicó sobre la tarea realizada semanas atrás y sumó que en las próximas horas serán quienes “van a hacer un trabajo un poco más manual y más detallado para no entorpecer la causa que la fiscal viene llevando adelante”.

“Es algo que nos motiva a todos como sociedad y tenemos que trabajar en pos de eso: de saber la verdad. Esperemos que se logren los objetivos“, confluyó el funcionario, que supervisa el operativo municipal bajo las directivas impartidas por la fiscal Gómez y los investigadores.

LA DESAPARICIÓN DE FERNANDO LARIO

El 6 de julio del 2012 Fernando Lario pasó la noche con su novia, Carmen. Al día siguiente, el sábado 7, ella lo llevó a la Facultad de Arquitectura, ya que ese día había elecciones del claustro docente. El arquitecto se despidió de Carmen, entró a la Facultad y volvió a comunicarse con ella cerca de las 13.45. Habló por teléfono más de 5 minutos.

Las cámaras de seguridad de la Universidad registraron a Fernando Lario minutos después mientras caminaba dentro del edificio. Subió a la sala de profesores, bajó dos pisos por las escaleras y se dirigió hacia el pasillo que conecta Arquitectura con la Facultad de Humanidades. Justo ese día una de las cámaras dejó de funcionar. “Desde entonces no se lo ve más a mi hermano”, relató su hermana Laura tiempo después. No tenía auto y su moto estaba en arreglo. Al día siguiente, una joven encontró el morral del arquitecto en la zona de Los Acantilados.

En noviembre de 2017, a más de cinco años de la desaparición, el caso avanzó con nuevas pistas recolectadas y los investigadores -en ese entonces encabezados por el fiscal Fernando Castro- centraron la hipótesis en un posible homicidio en ocasión de robo, lo que motivó el cambio de calificación de la causa que hasta el momento se mantenía como averiguación de paradero.