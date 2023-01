Homicidio de Daniel Campos: detuvieron a tres acusados y buscan a un cuarto

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por el crimen del hombre de 52 años ocurrido el sábado en el barrio Florencio Sánchez.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tres personas -un hombre de 34 años y dos mujeres de 21 y 23- fueron detenidas este martes acusadas por el homicidio de Daniel Campos, el hombre de 52 años que fue asesinado a puñaladas el sábado en su casa del barrio Florencio Sánchez cuando se interpuso para defender a su hijo de los agresores.

Según confirmaron fuentes oficiales, a partir del avance de la investigación encabezada por la fiscal Florencia Salas y personal de la comisaría quinta, la Justicia de Garantías emitió en las últimas horas seis ordenes de allanamiento y cuatro de detención por lo cual desde la madrugada de este martes diversas dependencias de la Policía Bonaerense, entre ellas el Grupo de Respuesta Inmediata de la Departamental (GRI), la Delegación de Investigación (DDI) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), desplegaron operativos conjuntos.

En una de las viviendas, del barrio Florencio Sánchez, fue detenida una joven de 21 años -una de las buscadas al ser señalada como sospechosa- y se secuestró ropa relacionada con la utilizada por los autores al momento del hecho, en tanto que en el resto de las casas el resultado de los allanamientos fue negativo.

De todas maneras, mientras se llevaban adelante los operativos otros dos acusados, una joven de 23 años y un hombre de 34, se entregaron en la comisaría segunda, por lo que por el momento quedó prófugo un cuarto acusado.

Tras las tres detenciones, los acusados serán trasladados al Destacamento Femenino y a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, respectivamente, a la espera de prestar declaración indagatoria por el homicidio.

El hecho se produjo el sábado a la madrugada en una casa ubicada en la zona de Mario Bravo entre Juana Manso y Florencio Sánchez. Allí, la Policía encontró el cuerpo del hombre en el patio delantero de la vivienda y los testimonios obtenidos en el lugar dieron cuenta que la víctima había sido atacada a puñaladas.

Los primeros lineamientos de la investigación dieron cuenta que los agresores habrían llegado a la casa a reclamar por el presunto robo de un televisor, sobre el cual llegaron a acusar a un hijo de la víctima, y así se habría producido una discusión que terminó con el ataque a puñaladas.

Rosa, la pareja estaba de Daniel Campos, estaba en el lugar al momento del ataque y relató horas después en diálogo con Crónica TV que dos hombres y dos mujeres habían llegado a su casa gritando, con cuchillos y fierros, y reclamando por un televisor a las personas que viven atrás de su casa sobre el mismo terreno.

En ese contexto, sostuvo la mujer, salieron de su casa junto a su hijo y su pareja y cuando los agresores intentaron atacar a su hijo, el padre se interpuso y así fue apuñalado, con heridas que le provocaron la muerte en el lugar. “Mi marido lo empujó a él (su hijo) para que no lo maten. Y me mataron a mi marido con un cuchillo grande, le dieron por la espalda y me lo mataron”, lamentó la mujer en su testimonio.