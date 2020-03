Incendio fatal en el barrio Regional: confirman que el depósito de químicos era clandestino

El fiscal Fernando Castro confirmó que, según los registros de la Municipalidad, el comercio incendiado no tenía habilitación. Las víctimas fatales serían el dueño y un empleado.

(Foto: Qué digital)

Tras el incendio fatal ocurrido en un edificio del barrio Regional, el fiscal Fernando Castro confirmó que el depósito de químicos donde se habrían iniciado las llamas era clandestino y no contaba con la habilitación municipal correspondiente. Además, las víctimas fatales serían el dueño y un empleado del comercio.

Desde el lugar de los hechos y a la espera de poder ingresar al edificio para identificar a las personas fallecidas, el fiscal de turno dialogó con la prensa y dio más detalles sobre el incendio desatado este martes en San Lorenzo y Remedios de Escalada, por el cual aun tres personas pelean por su vida.

En primer término, el funcionario judicial confirmó que se trataba de un depósito inhabilitado: “A partir de un llamado al 911 se determinó un principio de incendio en un depósito de materiales tóxicos que sería clandestino donde había tambores de 200 litros de diluyentes y otros químicos”, confirmó.

De todas maneras, hasta minutos antes de las 17.30, aún no habían podido ingresar al edificio para confirmar el origen de las llamas: “Aún estamos esperando que peritos de bomberos lo puedan realizar su tarea para así ingresar con personal médico y policía científica y comprobar si el incendio es intencional o ha sido un accidente”, continuó.

Asimismo, confirmó que el dueño es una de las víctimas fatales –aunque aún no fue identificado-, y la otra víctima podría tratarse de un empleado del local. “Con seguridad el dueño del local sería una de las víctimas fatales. El otro cuerpo no tenemos la identidad. Podría tratarse de un empleado que ingresó a trabajar a las 7 de la mañana y aún no ha regresado”, explicó.

Además, ratificó que por el momento no hay más víctimas fatales ni heridos, y confirmó que la mujer y los dos menores internados en grave estado en el Hospital Interzonal y en el Materno infantil son familiares del dueño del local.