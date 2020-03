Incendio fatal en el barrio Regional: dos muertos y tres heridos graves

Ocurrió en un edificio de San Lorenzo al 7100, donde había un depósito de químicos y una casa. Las víctimas aún no fueron identificadas. Los heridos son dos menores y una mujer.

(Fotos: Qué digital)

Dos personas murieron calcinadas y tres personas se encuentran en grave estado tras un importante incendio que se desató este martes por la tarde en un edificio del barrio Regional compuesto por un depósito de productos químicos y una vivienda. Las víctimas fatales aún no fueron identificadas. Trabajan en el lugar Bomberos del Monolito, con el apoyo de la Policía, Defensa Civil, Seguridad y Obras Sanitarias.

El incendio se desató por causass que son materia de investigación en la estructura ubicada en San Lorenzo y Remedios de Escalada, a pocas cuadras del Hospital Regional. En el lugar trabaja personal del cuartel de Bomberos del Monolito, que halló a dos personas fallecidas en el interior de las estructuras.

Según pudo saber Qué digital, el incendio se inició en una distribuidora de productos químicos ubicada en la planta baja del edificio. Una vez iniciado el incendio, un hombre de 37 años que estaba en el lugar intentó sofocarlo, pero no lo logró y no pudo salir del lugar. Sería una de las dos víctimas no identificadas.

Además del incendio en el inmueble, personal de bomberos debió trabajar sobre la vereda, donde las llamas también alcanzaron a dos vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones y a la planta alta del edificio, donde se ubicaba una mujer con sus hijos en una vivienda.

En paralelo a la lucha por sofocar el incendio, personal de Defensa Civil colaboró en el rescate de las otras tres personas, una mujer mayor y sus hijos de 6 y 8 años que permanecían en la planta alta.

Los menores fueron derivados al Hospital Materno Infantil y permanecen en grave estado, mientras que la mujer y madre de los dos menores permanece internada, también en grave estado, en el quirófano del Hospital Interzonal.