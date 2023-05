Manejaba alcoholizada y chocó contra un poste de luz en la costa

Una mujer que conducía alcoholizada una camioneta por la costa de Mar del Plata perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste de luz: no hubo heridos.

Efectivos de la comisaría novena concurrieron a la zona de Boulevard Marítimo y Rodríguez Peña durante la madrugada a partir de un llamado al 911.

En el lugar constataron la presencia de una camioneta modelo Volkswagen Amarok conducida por una mujer de 34 años quien, tras perder el control de la misma, chocó contra con poste de luz y lo derribó.

La mujer no resultó lesionada ni hubo heridos producto de la maniobra, por lo que no fue necesaria la intervención de personal del SAME.