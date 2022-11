Múltiple choque y vuelco sobre la avenida Juan B. Justo

Ocurrió este jueves al mediodía cuando una camioneta embistió a un auto en la intersección con la calle Bestoso. No se registraron heridos.

Un múltiple choque y vuelco -con cuatro autos implicados- se registró este jueves al mediodía en la intersección de la calle Bestoso y la avenida Juan B. Justo y, pese a la magnitud del impacto, no se registraron heridos.

El hecho se registró este jueves al mediodía cuando, por circunstancias que son materia de investigación, una camioneta que era conducida por un hombre de 42 años y circulaba por la avenida embistió a un auto en el que viajaba un hombre de 41 años que se dirigía por la calle Bestoso y dobló hacia Juan B. Justo.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo perdió el control del auto y volcó y la camioneta impactó contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida.

En el lugar trabajó personal de la comisaría tercera y del SAME, que le brindó asistencia al conductor del auto volcado, quien no requirió mayores curaciones por lo que no fue trasladado al hospital.