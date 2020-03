Penal de Batán: internos se manifestaron por las condiciones de hacinamiento y salubridad

Además de no poder recibir visitas por el aislamiento obligatorio, reclamaron por mejoras sanitarias en las instalaciones de la Unidad Penal 44. Tras la intervención policial, hubo heridos leves.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Internos de la Unidad Penal 44 de Batán se manifestaron este lunes en reclamo de mejores condiciones de vida dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense en medio de la pandemia de coronavirus y ante las restricciones adoptadas por el gobierno nacional: además de no poder recibir visitas, aseguran que prácticamente no tienen condiciones de salubridad acordes al contexto. Fuentes oficiales informaron que hubo heridos leves al tener que intervenir un grupo policial “con el uso de la fuerza mínima indispensable” para aplacar el reclamo.

Días atrás, algunas unidades de la cárcel local como la 15 y la 50 habían decidido por cuenta propia y para salvaguardar la salud propia y de sus familiares, dejar de recibir visitas. Sin embargo, no todos los pabellones habían adherido a la medida, la cual finalmente debió acatar todo el complejo al entrar en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Esa fue la medida que desencadenó el malestar de los internos de Batán, ya que además de no recibir visitas con el objetivo de retrasar el pico de contagios en todo el país, internamente aseguran que no se toman medidas protocolares en su pabellón para mantener las condiciones de salubridad de las personas que permanecen allí aprehendidas o con prisión preventiva.

En paralelo, desde el Servicio Penitenciario informaron que, mientras hubo una manifestación similar en la Unidad 54 de Florencio Varela que terminó con la negociación con las autoridades y la conformación de una mesa de diálogo, en Batán debió intervenir un grupo especializado. Además, aseguran que sí están distribuyendo elementos de protección e higiene.

Según se observa en un video que circuló desde el penal, un importante número de internos de la Unidad Penal 44 se manifestó en los pasillos, a donde llevaron algunas piedras de grandes tamaños y colchones para llamar la atención de las autoridades. En el video piden, entre otras cosas, poder tener contacto con sus familiares, elementos de limpieza para poder mantener las condiciones de salubridad.

“Queremos que nos den una solución. Qué? ¿Nos tenemos que morir acá? ¿Nosotros no somos seres humanos?”, manifestó uno de los internos en el video y agregó: “Hace dos semanas que no tenemos un abogado, que no podemos sacar un escrito del penal, que no nos dan cabida. No nos dan lavandina, no nos dan jabón blanco. Está todo mal. Nos tienen así. Somos seres humanos, tenemos familia que nos está esperando afuera para vivir, queremos estar con ellos”, manifestaron.