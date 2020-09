Policía Bonaerense: tras el anuncio de suba salarial, otra protesta en Mar de Plata

Policías y familiares se concentran en la comisaría primera, en sintonía con protestas que se mantienen en otros puntos de la Provincia.

(Fotos: Qué digital)

Tras la protesta de este lunes a la noche, y pese al anuncio de aumento salarial realizado este martes a primera hora por el gobierno provincial, la Policía Bonaerense vuelve a manifestarse en Mar del Plata, esta vez con una concentración frente a la comisaría primera de la ciudad, y con efectivos en actividad y patrulleros incluidos.

Al igual que ocurría este martes al mediodía en otros puntos de la Provincia, en Mar del Plata un grupo de policías y familiares se comenzaron a concentrarse frente a la comisaría primera, de Independencia entre San Martín y Rivadavia, con un corte total de la avenida y las sirenas encendidas de algunos patrulleros presentes en el lugar.

La nueva protesta -tras la realizada entre la noche y la madrugada– se produce luego de que este martes a primera hora el gobierno provincial anunciara que en los próximos días definirá una “mejora salarial importante” que se concretará en el marco del “Plan Integral de Seguridad”, que terminará por lanzarse a fines de esta semana.

A diferencia de los reclamos de anoche, este martes se sumaron a la protesta de Mar del Plata algunos efectivos de la policía y varios patrulleros en actividad.

Pese a que el gobierno aún no anunció a cuánto ascenderá el incremento salarial e incluso los funcionarios dijeron que aún no estaba definido, los voceros de la protesta manifestaron rechazar un posible 30% de suba. En ese sentido, dijeron que permanecerán en el lugar hasta no obtener respuestas “concretas”.