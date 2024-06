Polo Constructora: allanamientos y más de 100 denuncias presentadas

En el marco de la investigación, la DDI allanó dos sedes y una oficina vinculada a la empresa. La fiscalía sigue recibiendo a familias que denuncian estafas.

Mientras ya son más de 100 las familias damnificadas que radicaron su denuncia en la causa que investiga estafas de la empresa Polo Constructora luego de haber invertido sumas de dinero millonarias en casas prefabricadas que la firma nunca les entregó, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizó allanamientos en las últimas horas donde secuestró de distintas oficinas documentación para su análisis.

Según confirmaron fuentes oficiales a Qué digital, la DDI realizó allanamientos en dos sedes y una oficina vinculadas a la empresa Polo Constructora, y entre ellas las ubicadas en la avenida Champagnat donde funcionaba la constructora antes de cerrar sus persianas ante el aluvión de denuncias.

Como parte de los operativos secuestraron documentación, notebooks, celulares, pendrives, sellos, tablets y tarjetas de débito, entre otros elementos para sumar a las pruebas de la causa en trámite en la Fiscalía N°10.

Mientras tanto, la Justicia sigue recibiendo denuncias contra la empresa al punto tal que al menos hasta este miércoles fueron más de 100 las familias que confirmaron sus dichos ante el fiscal del caso, Juan Pablo Lódola. El número, sin embargo, sigue creciendo considerando que las familias afirman que son alrededor de 230 las estafadas. En cuanto a la causa, si bien todavía no hay imputados, fuentes del caso consultadas por Qué digital indicaron que los responsables de la firma ya se presentaron ante la fiscalía para tomar conocimiento de las actuaciones.

Esta semana, además, las familias se presentaron en la Municipalidad en busca de reunirse con funcionarios municipales para pedirles apoyo en función de sus competencias, por ejemplo, respecto a las habilitaciones de la empresa.

Días atrás, la abogada de las familias, Rebeca Sánchez, afirmaba que la empresa consta de tres sociedades debidamente constituidas desde 2019 y que desde 2020 operan en la venta de viviendas de construcción en seco. En tanto que los incumplimientos contractuales, si bien trascendieron en las últimas semanas, afirman que llegan hasta el 2021.

¿Cómo era el contrato? Tras el pago, desde la constructora se fijaba un plazo de tres meses para la construcción de la platea y otro para ensamblar la casa y realizar la entrega final. Sin embargo, cientos de familias no recibieron nada a pesar de haber pagado millonarias sumas por sus viviendas y esperan amparo de la Justicia.

Las familias no solo advierten por el capital invertido que actualmente no saben dónde está, sino también por su situación particular que, en la mayoría de los casos, tiene que ver con la posibilidad de dejar de alquilar y adquirir una vivienda propia: “A muchas familias se les termina el contrato de alquiler. Hay niños, personas jubiladas”, describieron.