Revocaron la eximición y el abogado Lautaro Resúa quedó detenido

Se trata de uno de los siete acusados de integrar la asociación ilícita encabezada por el ex jefe de la Policía Departamental.

Resúa entrando a Tribunales (Foto: archivo / Qué digital)

El abogado penalista Lautaro Resúa quedó detenido desde este martes a la noche después de que más temprano la Justicia de Garantías revocara la eximición de prisión que había dispuesto el viernes como parte de la causa que investiga a una asociación ilícita integrada por el ex jefe Departamental de Policía, José Segovia, y otros efectivos en actividad y retirados y civiles. Tras permanecer algunas horas prófugo, finalmente se entregó ante la Justicia.

La decisión de revocar la eximición de prisión, por medio de la cual el imputado seguía en libertad a la espera de avance del proceso, fue tomada por el propio titular del Jugado de Garantías N°1, Daniel De Marco, después de una apelación presentada por la Fiscalía General pero en particular por la incorporación de nuevos elementos a la causa que lo hicieron rever su propia resolución que había dictado el viernes.

De esta manera, Resúa -que está acusado de integrar la asociación ilícita además de los delitos de prevaricato y encubrimiento- había vuelto a quedar en condición de prófugo desde la tarde este martes aunque finalmente a la noche se entregó y quedó detenido a disposición del fiscal general adjunto, Marcos Pagella.

El abogado ya había estado prófugo durante dos días hasta que el viernes el juez De Marco había dispuesto eximirlo de ir a prisión.

Se trata del único de los siete acusados que no fue detenido el miércoles pasado, el día de los allanamientos en el que el resto de los acusados sí fueron aprehendidos. Además de Segovia, que sigue detenido en la comisaría de Balcarce, y Resúa, el resto de los imputados son: Gastón Moraña (policía bonaerense), Nicolás Rivademar (policía federal), Javier González (ex policía bonaerense), Cristian Holtkamp (ex policía bonaerense) y el civil Jorge Toletti, con la particularidad de que estos dos últimos ya se encontraban detenidos en una causa previa.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía General, como parte de la asociación ilícita sus distintos integrantes actuaban como células, sin que incluso algunos se conocieran entre sí, pero bajo las órdenes de Segovia, y entre algunos de los hechos acusados se encuentran la participación en la compra y venta ilegal de moneda extranjera, a través de “arbolitos”, y la extorsión a autores de violentos y millonarios robos para que les entregaran dinero a cambio de procurarles impunidad y no ser investigados.