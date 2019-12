Torres y Liva: confirman la detención del hombre acusado de provocar el incendio

(Foto: Qué digital)

El hombre de 53 años que fue aprehendido este miércoles a la madrugada en el centro de la ciudad mientras intentaba provocar un incendio con un elemento en una caja de energía finalmente fue formalmente acusado de ser el autor del incendio en la distribuidora Torres y Liva. Así lo confirmó el fiscal de caso, Juan Pablo Lódola, quien brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles de las pruebas reunidas en este caso y en otros ataques similares que no generaron consecuencias mayores. “El incendio fue provocado”, confirmó el fiscal.

En la conferencia de prensa brindada en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) junto al secretario de Seguridad municipal, Darío Oroquieta, el fiscal Lódola confirmó que en las últimas horas la Justicia de Garantías transformó la aprehensión del hombre acusado en detención bajo tres acusaciones: dos por el delito de daño y otra, la más importante, por el incendio de Torres y Liva bajo el delito de “incendio agravado por poner en peligro la vida de más de cien personas”, que presenta una escala penal de entre 3 y 15 años de prisión.

El detenido fue identificado como Néstor Gustavo Arrative, de 53 años, no cuenta con antecedentes y vive en situación de calle desde 2002 pero no asistía a refugios porque, según le dijo al fiscal, “ahí iban delincuentes y con ellos se llevaba mal”. Tras la aprehensión y la acusación en su contra se negó a prestar declaración. Previamente, informó Lódola, se le realizó una pericia psiquiátrica y psicológica como había solicitado la defensa. “Se lo sometió a un examen psiquiátrico en el HIGA y los profesionales determinaron que no tiene ningún brote psiquiátrico“, indicó el fiscal por lo cual se encuentra detenido en la Unidad Penal 44 de Batán.