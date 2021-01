Un incendio afectó a la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata

Las llamas comenzaron este domingo por la tarde en la zona sur de la ciudad. En el lugar trabajan Prefectura y Bomberos y Defensa Civil.

(Foto: Qué digital)

Un incendio afecta a la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata, ubicada en la zona sur de la ciudad. En el lugar trabajan Prefectura, Bomberos y Defensa Civil, en busca de controlar las llamas y minimizar los riesgos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Qué digital, las llamas se desataron este domingo por la tarde en la zona de la Reserva, en inmediaciones de Punta Mogotes.

En ese marco, hasta el lugar acudió personal de Bomberos del Puerto y San Patricio, de la división Bomberos de Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil, quienes trabajaron para apagar y contener las llamas, evitar su proliferación y minimizar los riesgos producto del siniestro. Por ese motivo, las personas que se encontraban en la Reserva fueron evacuadas, inicialmente, y luego se resolvió prohibir el ingreso al lugar.

También trabajó en el predio una ambulancia del SAME con personal médico que prestó asistencia a dos de los trabajadores que se vieron afectados por el humo.

Si bien por el momento se desconocen mayores detalles respecto al origen del incendio en la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata, una de las principales hipótesis está vinculada con las altas y sostenidas temperaturas registradas en las últimas jornadas.

En ese sentido, cabe recordar que, justamente, en los últimos días desde el Municipio habían advertido que este fin de semana el riesgo por incendios forestales en el distrito era “extremo”, en base a las altas temperaturas de los últimos días y la sequía acumulada.

Por ese motivo se decidió intensificar los controles en la Laguna de los Padres y en el Paseo Costanero Sur y además se recordaron algunas recomendaciones, entre ellas, no realizar quemas de pastizales, no quemar restos de poda o residuos, hacer fuego únicamente en lugares permitidos, no arrojar colillas de cigarrillos, mantener el pasto corto alrededor de las viviendas, cortar ramas de árboles desde el suelo y hasta los 2 metros y tener en cuenta las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego.