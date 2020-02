A cinco meses de la última suba, el Concejo aprobó el nuevo aumento de tasas

El incremento del 55% para la mayoría de los contribuyentes, fue avalado con los votos del oficialismo y otros concejales. Ahora resta que lo convalide la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

(Foto: archivo / Qué digital)

A menos de cinco meses de convalidada la última suba -correspondiente a 2019-, el Concejo Deliberante aprobó este miércoles un nuevo y fuerte aumento en las tasas municipales, del orden del 55%, contenido en las ordenanzas fiscal e impositiva 2020. La aprobación se produjo en una sesión extraordinaria y contó con el aval de los bloques oficialistas, de Acción Marplatense, de la concejal Mercedes Morro y del arroyista Mauricio Loria. Ahora, el próximo y definitivo paso para que termine de ser convalidado el aumento será la realización de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

La celeridad impulsada por el gobierno de Guillermo Montenegro para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2020 y la suba de tasas contenidas en las ordenanzas fiscal y impositivas -luego de un 2019 con plazos sumamente extendidos y una aprobación del aumento de tasas que se terminó dando recién en septiembre– le dio resultado ya que este miércoles en el marco de una sesión extraordinaria el oficialismo con el apoyo de algunos ediles “aliados” logró aprobar el aumento de tasas propuesto, que es del 55% en la mayoría de los casos.

El tratamiento de la suba de tasas se produjo este miércoles tras el aval que había conseguido este lunes el oficialismo en la comisión de Hacienda -facilitado por la abstención de la concejal Mercedes Morro, que horas antes se fue del Frente Renovador, y de Acción Marplatense- y a menos de un mes de que el Ejecutivo presentara las ordenanzas fiscal e impositiva ante el Concejo.

Este nuevo aumento de las tasas municipales contó en la sesión de este miércoles con el voto positivo de los tres bloques que forman parte del oficialismo (Vamos Juntos, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica), de Acción Marplatense, del concejal de Agrupación Atlántica Mauricio Loria y de la edil Morro. Por su parte, y tal como habían adelantado en el tratamiento en comisión, los nueve ediles del Frente de Todos y el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano, postularon su voto negativo.

Tras la aprobación en esta sesión extraordinaria, al expediente que contiene la suba de tasas le queda un paso más para terminar de ser convalidada: la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, prevista para el viernes 14.

Al hacer la defensa del aumento, el concejal de Vamos Juntos Alejandro Carrancio reconoció que “la mayoría de los aumentos se van a dar en el orden del 55%” aunque reparó en el tope puesto para las cuentas que se vieron “afectadas” por los “excesos en los aumentos de 2019” y así insistió en el promedio del 49,5% de suba en general. Además, defendió la sobretasa destinada a Educación incorporada en la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) al afirmar que no se destinará exclusivamente a financiar la bonificación docente y el cobro de un bono solidario en los polideportivos barriales.

A su turno, la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori, volvió a calificar el aumento como “desmedido” y señaló que “el 91,78% de los contribuyentes van a recibir incrementos acordes a un 55%. Es decir, 9 de cada 10 verán reflejado este aumento”. Por su parte, el edil del Frente Renovador Ariel Ciano cuestionó que en los últimos cuatro años “le aumentaron un 380% las tasas a los vecinos”.

Luego de un cuarto intermedio pedido por el radicalismo, hizo uso de palabra el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, quien adelantó que acompañarían la suba. “Tenemos diferencias importantes, pero no hay nada peor que seguir estancados o seguir retrocediendo. Vamos a votar la mayoría de los artículos, le estamos dando una herramienta al Ejecutivo para poder gestionar”, expuso. Y posteriormente cuestionó y dijo que no acompañarían en particular la sobretasa de Educación. Por su parte, la concejal Mercedes Morro -que abandonó días atrás el Frente Renovador- cuestionó la suba pero dijo dar un “voto de confianza” al gobierno y acompañar en general la aprobación del expediente.