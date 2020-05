Aclaran que este fin de semana los comercios minoristas no esenciales estarán cerrados

Ante las consultas, desde la Municipalidad aclararon que no habrá una nueva “prueba piloto” en la ciudad mientras se espera la aprobación del protocolo.

Días después de una “prueba piloto” con resultados dispares, y a la espera de que el protocolo de apertura sea aprobado por las autoridades provinciales y nacionales, desde la Municipalidad aclararon que este fin de semana no habrá una prueba por lo que los comercios minoristas de bienes no esenciales no podrán abrir sus puertas.

Ante las numerosas consultas que llegaron en los últimos días a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación del gobierno local, decidieron notificar nuevamente que no está previsto un nuevo simulacro de apertura de pequeños y medianos comercios que aún no están autorizados oficialmente.

Cabe recordar que, tras la prueba piloto llevada adelante el sábado y el domingo, donde se observó un inteso movimiento de personas en los principales centros comerciales a cielo abierto, el intendente Guillermo Montenegro realizó modificaciones en el protocolo dispuesto junto al sector comercial.

Tras las modificaciones, por ejemplo, el gobierno municipal planteó expresamente la prohibición de consumir en la vía pública lo que se compre y la regulación de las personas que ingresan a los locales por cada grupo familiar. Asimismo, el gobierno ya adelantó que para cuando llegue la aprobación, los horarios de funcionamiento serán diferentes a los del fin de semana, cando la jornada comercial se extendió de 9 a 17.

No obstante, aún siguen a la espera de la aprobación de la guía de funcionamiento elevada a las autoridades competentes, y es por eso que en las útlimas horas desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción enviaron una carta al gobernador Axel Kicillof para expresarle la necesidad de reabrir las puertas y mejorar la situación económica en medio de la pandemia.