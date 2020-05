Acompañantes terapéuticos, entre la pandemia y la necesidad de regular la profesión

Buscan que el gobierno municipal “evalúe la apremiante situación” del sector en la ciudad, que además de no ser una actividad registrada por una ley, sufre las consecuencias de la pandemia.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Los acompañantes terapéuticos son uno de los sectores exceptuados por la cuarentena pero no dejan de ser un rubro más afectado por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, con el agravante de no tratarse de una actividad no regulada por una ley provincial. Es por eso que, desde le Concejo Deliberante buscan que el gobierno local atienda el presente de los profesionales en la ciudad y analice la posibilidad de articular con el Poder Legislativo para avanzar hacia su regulación.

El proyecto de ordenanza fue presentado por el concejal Roberto Chucho Páez, del Frente de Todos, quien busca que desde el Departamento Ejecutivo “evalúen la apremiante situación de los acompañantes terapéuticos de la ciudad”, la cual se ve agravada en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los acompañantes terapéuticos, claves en las salidas que fueron habilitadas por el gobierno nacional en medio de la cuarentena para los pacientes que lo requieran o personas con discapacidad que necesiten salir unos momentos del confinamiento, al no tener regulación suelen prestar servicios a obras sociales y prepagas, muchas veces sin una adecuada protección laboral, sobre todo en contextos de constantes recortes como el actual.

“Los y las acompañantes terapéuticos no se encuentran amparados por una ley provincial que regule su profesión y, producto de eso, manifiestan tener una gran dificultad para que su actividad sea reconocida en tiempo y forma por parte de las Obras Sociales, razón lamentablemente propia de su realidad profesional, agravada por la emergencia del Covid-19″, expuso Páez al respecto.

La profesión, vital para la continuidad de tratamientos, desde hace tiempo sufre la inestabilidad de no estar debidamente regulada pero, paradójicamente, se conviertieron en uno de los sectores claves en medio de la pandemia para garatizar el acceso a la salud de un amplio colectivo.

“Esta situación debe ser paliada de forma urgente, toda vez que la falta de reconocimiento y posterior pago de sus acciones profesionales los deja en una situación de profunda indefensión, vulnerabilidad y precariedad, expuestos al impacto de la pandemia”, continuó.

“La situación de la pandemia nos ha puesto cara a cara con alguna de las deudas que tenemos como sociedad, algunos puntos en los que tenemos que poder avanzar para lograr más justicia y mejor calidad de vida para todos. Creemos que es el momento histórico para asumir estos desafíos pendientes”, señaló Roberto Páez.