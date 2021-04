Alberto Fernández dio positivo en coronavirus

El presidente informó que se realizó un test de antígeno tras registrar fiebre de 37.3º y leve dolor de cabeza. “Me encuentro físicamente bien”, comunicó.

(Foto: archivo / prensa Presidencia)

El presidente Alberto Fernández dio positivo en coronavirus este viernes a la noche luego de que se realizara un test de antígeno mediante el cual se obtiene el resultado rápidamente, aunque de todas maneras también se encuentra a la espera de la confirmación a través del test PCR. “Me encuentro físicamente bien“, comunicó.

Minutos después de la medianoche y de que terminara el día de su cumpleaños, el presidente informó a través de sus redes sociales que luego de presentar un registro de fiebre de 37.3º y un leve dolor de cabeza se realizó un test rápido de antígeno “cuyo resultado fue positivo”.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, explicó.

También sostuvo que se ya fueron contactadas las personas con las que estuvo reunido en las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento”.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, escribió en su cuenta de Twitter Alberto Fernández.

Y concluyó: “Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”.

En noviembre pasado Alberto Fernández había estado aislado durante ocho días por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, y en ese marco dos hisopados le dieron negativo y no presentó síntomas compatibles.

Por su parte, el pasado 21 de enero recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V luego de que se aprobara su aplicación en el país para mayores de 60 años. “La vacuna aleja mucho el riesgo de la enfermedad y si viene la enfermedad aleja mucho el malestar que causa y la hace mucho más llevadera”, explicó él mismo días atrás, en sintonía con lo expuesto por múltiples profesionales, en una entrevista brindada a C5N.

Conocida la noticia, distintas personalidades políticas se hicieron eco entre ellas el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que escribió en sus redes sociales: “Mucha fuerza querido Alberto Fernández, te deseo una pronta recuperación. Estar vacunado es una gran ventaja para que no se agudice el cuadro. La vacunación no evita el contagio pero reduce la letalidad por covid. Sigamos reforzando los cuidados: distancia, tapabocas y lavado de manos”.